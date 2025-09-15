Як розвивається економіка Польщі?

Польща стала справжнім гігантом серед 26 країн-членів ЄС: тут зафіксовані найвищі темпи економічного зростання, найсильніша валюта серед ринків, що розвиваються, і найбільші продажі облігацій серед 50 країн, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Поки економіка Росії балансує в хиткій рівновазі, а військові витрати витісняють цивільне виробництво, Польща вперше з моменту вступу до ЄС у 2004 році вийшла в лідери континенту за темпами зростання.

Економічний підйом Польщі став доказом ефективності вільного руху товарів, капіталу, послуг і робочої сили всередині єдиного ринку ЄС.

Важливо! За прогнозами економістів ВВП країни, що становить 915 мільярдів доларів, збільшиться на 3,3% у 2026 році та на 3,2% у 2027-му. Для порівняння: зростання ВВП ЄС складе 1,4% і 1,7%, а Росії – 1,4% і 1,5%.

Путін привітав Brexit, який перетворив Велику Британію на тінь її колишнього економічного впливу в Європі.

Однак саме Польща отримала від нього найбільшу вигоду: її ВВП зростає безперервно з 2016 року і, як очікується, продовжить зростати ще як мінімум три роки.

Цікаво! Подібне процвітання для країни є безпрецедентним з 1986 року. З 2017 року польська економіка зросла на 93% – це на 58 процентних пунктів більше, ніж у Великій Британії.

Крім того, у Польщі почався зворотний відтік мігрантів: загальна кількість поляків, які проживають за кордоном, скоротилася до 2023 року до 1,5 мільйона проти пікових 2,54 мільйона у 2017-му.

З 2016 року споживання домогосподарств у Польщі зросло на 125%, що більш ніж утричі перевищує аналогічний показник єврозони (40%).

Примітно! Польща випередила найбільші економіки регіону: Велика Британія (30%), Німеччина (40%), Франція (34%), Італія (26%), Іспанія (45%), Швейцарія (20%) і Нідерланди (57%).

За останні 15 років країна зуміла істотно скоротити історичний розрив з іншими державами Європи, збільшивши ВВП на душу населення приблизно на 50%.

Після вторгнення Росії в Україну зростання прискорилося: у 2024 році Польща піднялася з 16-го на 2-ге місце у світі за темпами збільшення ВВП.

Чому Польща стала популярною для інвесторів?

Економічний ренесанс країни не залишився непоміченим інвесторами. Злотий став найсильнішою валютою серед 23 найбільш популярних валют ринків, що розвиваються: з 24 лютого 2022 року він зміцнився на 14% до долара.

Також прибутковість польських державних облігацій досягла 31%, що стало найвищим показником серед 30 європейських країн.

Примітно! В той час, як Індекс Bloomberg Pan-European Aggregate Treasury знизився на 11%, а Великобританія, Німеччина і Франція втратили відповідно 22%, 11% і 12%, Польща показала прибутковість 24%. Країна випередила базовий показник, який впав на 6%.

Фондовий ринок Польщі також демонструє впевнене зростання: індекс прибутковості акцій компаній великої та середньої капіталізації у доларовому вираженні на 49%, вивівши країну на шосте місце серед 46 найбільших ринків світу.

Що варто знати про економіку Польщі?