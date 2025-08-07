Коли призначать пенсію через зниклого безвісти військового?

Призначення та виплата такої пенсії здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї особи, якій надано статус зниклої безвісти за особливих обставин, зокрема її матері, яка отримує пенсію (досягла пенсійного віку або є особою з інвалідністю),

– пояснили у Пенсійному фонді.

Непрацездатними членами родини зокрема вважаються:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

діти (зокрема діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Як зазначили у дописі, право на пенсію виникає у непрацездатних членів родини зниклої особи через один місяць після того, як відомості про зникнення внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зокрема пенсія призначається на весь період, коли особа є зниклою безвісти за особливих обставин. Тобто зберігає відповідний правовий статус.

Важливо! Виплата пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до зазначеного реєстру відмітки про встановлення місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин.