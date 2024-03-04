Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на утро 4 марта выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 65,07 тысячи доллара за монету (+5,32% за сутки);

(BTC) – 65,07 тысячи доллара за монету (+5,32% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,52 тысячи доллара за монету (+3,23% за сутки).

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Интересно! Биткойн 29 февраля опередил по капитализации российский рубль. Капитализация российской валюты составила 1,1 триллиона долларов, тогда как биткойна 1,2 триллиона долларов.

Биткойн растет, а акции майнеров дешевеют

Аналитики Cointelegraph отмечают, что несмотря на активный рост цены биткойна в последние дни, акции крупнейших майнинговых компаний за последние три дня подешевели на 27%.

С 27 февраля акции двух крупнейших майнеров биткойна, Marathon Digital Holdings (MARA) и Riot Platforms (RIOT), упали на 18,5% и 21,9% соответственно.

Компания CleanSpark (CLSK) оказалась среди наиболее пострадавших, ее акции упали на 27,5%, тогда как акции TeraWulf (WULF) также упали на 25,4%.

Это может быть связано с усталостью майнинговой отрасли накануне халвинга. Однако аналитики видят в этом и позитив и возможность приобрести дешевые акции майнеров.

Наиболее логичным объяснением расхождения является то, что инвесторы опасаются вкладывать капитал в майнеров, поскольку приближается халвинг,

– главный аналитик Blockware Solutions Митчелл Эскью.

Аналитик в сфере майнинга Джарана Меллеруда предположил, что три-четыре месяца после халвинга могут стать решающим периодом для публично зарегистрированных майнеров в США, поскольку некоторые майнеры с высокой себестоимостью добычи могут переместиться в оффшор, чтобы оставаться прибыльными.

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