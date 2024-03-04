Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 4 березня виглядав наступним чином:
- Bitcoin (BTC) – 65,07 тисячі долара за монету (+5,32% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,52 тисячі долара за монету (+3,23% за добу).
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Біткойн росте, а акції майнерів дешевшають
Аналітики Cointelegraph відзначають, що попри активний ріст ціни біткойна останніми днями, акції найбільших майнінгових компаній за останніх три дні подешевшали на 27%.
- З 27 лютого акції двох найбільших майнерів біткойна, Marathon Digital Holdings (MARA) та Riot Platforms (RIOT), впали на 18,5% і 21,9% відповідно.
- Компанія CleanSpark (CLSK) опинилася серед найбільш постраждалих, її акції впали на 27,5%, тоді як акції TeraWulf (WULF) також впали на 25,4%.
Це може бути пов'язано із втомою майнінгової галузі напередодні халвінгу. Однак аналітики вбачають в цьому й позитив та можливість придбати дешеві акції майнерів.
Найбільш логічним поясненням розбіжності є те, що інвестори побоюються вкладати капітал у майнерів, оскільки наближається халвінг,
– головний аналітик Blockware Solutions Мітчелл Еск'ю.
Аналітик у сфері майнінгу Джарана Меллеруда припустив, що три-чотири місяці після халвінгу можуть стати вирішальним періодом для публічно зареєстрованих майнерів у США, оскільки деякі майнери з високою собівартістю видобутку можуть переміститися в офшор, щоб залишатися прибутковими.