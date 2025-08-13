Про що Шмигаль говорив з Паппергером?

Крім того, це давній і важливий партнер України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Шмигаля у Telegram.

Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО,

– зазначив Денис Шмигаль.

Згідно з його слів, наразі фокусі на розвитку спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Денис Шмигаль та Арміном Паппергер проговорили ключові етапи та робочі питання.

Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю,

– написав міністр оборони.

Він додав, що Україна залучає оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні. Таким чином будується сила, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир.

Нагадаємо! Паппергер кілька разів казав, що незадоволений швидкістю просування проєкту. На його думку, за це відповідальна бюрократія України, яка нібито дуже висока. Гендиректора Rheinmetall також заявляв, що будівництво нових заводів у Німеччині та Україні розпочалося майже одночасно, однак у Німеччині його завершено, а в Україні – ні.

Що відомо про співпрацю України та Rheinmetall?

Ще у квітні поточного року Міноборони провели зустріч з гендиректором одного з підприємств концерну Rheinmetall. Тоді серед ключових тем зустрічі були:

розвиток спільних проєктів, спрямованих на зміцнення спроможностей українського війська;

діяльність спільних українсько-німецьких підприємств, які виконують ремонт і обслуговування іноземної бойової техніки;

можливість підготовки партнерами українських фахівців з технічного обслуговування ОВТ.

Україна зацікавлена в розширенні співпраці із союзниками у сфері ОПК. Нові технології, нові виробничі можливості надважливі для України з огляду на загрози сьогодення,

– зазначив на тлі зустрічі заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Зверніть увагу! Також сторони обмінялись думками щодо подальшого розширення оборонного партнерства.