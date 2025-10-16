Що відомо про допомогу "Тепла зима"?

Гроші прогнозовано зможуть отримати близько 660 тисяч громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Спільного представницького органу об'єднань профспілок.

Допомогу розміром 6 500 гривень можуть виплатити вразливим категоріям українців:

Батькам дітей із малозабезпечених сімей – 335 863 осіб;

Батькам дітей із числа ВПО – 252 898 осіб;

Вихователям дітей, над якими встановлено опіку – 40 900 осіб;

Одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд – 17 500 осіб;

Людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб – 12 800 осіб;

Вихователям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1 000 осіб.

Планують, що зимова допомога надійде на спеціальний рахунок або на віртуальну картку "Дія.Картка". Термін використання грошей з моменту зарахування – 180 днів.

Кабмін планує виділити на фінансову підтримку населення 4,3 мільярди гривень із держбюджету. Проте до 17 жовтня проєкт постанови знаходиться на обговоренні, через що можливі зміни.

Інша соцдопомога на зиму

З жовтня деякі українці можуть отримувати додаткові виплати на оплату електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності.

Додаткову допомогу на оплату електроенергії нададуть жителям територій активних або можливих бойових дій. Кошти розраховуватимуться за нормою, але не більше 300 кіловат на сім’ю. Це 432 гривні на одного члена сім'ї, максимальна виплата – 1 296 гривень на домогосподарство. Скористатися можуть люди, які отримують субсидії.

Виплати здійснюються Пенсійним фондом автоматично, без додаткового звернення таких родин. Допомога надається за рахунок держбюджету і триватиме до:

евакуації родини поза межі територій активних або можливих бойових дій, або за межі території України;

втрати права на пільгу чи житлову субсидію;

зміни статусу територій активних або можливих бойових дій на умовно безпечні чи ТОТ.

Підтримка адресна, тому дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію.

Які ще соцвиплати доступні українцям?