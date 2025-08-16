Яка податкова пільга діє для українців в Польщі?

Деякі українці, які мають пенсію в Польщі, можуть отримувати її без сплати податку на прибуток. Пільга діє для тих, чия щомісячна пенсія не перевищує 2 500 злотих брутто (приблизно 28 345 гривень), повідомляє 24 Канал із посиланням на "inPoland".

Вона поширюється як на виплати за віком, так і на пенсії по інвалідності. Якщо людина отримує кілька видів доходу, то їхня загальна сума також має бути в межах цього ліміту.

Важливо! Податкове звільнення надається автоматично і подавати заяву не потрібно. Водночас 9% медичного внеску від суми брутто сплачується обов’язково, навіть за відсутності податку.

Чому деякі пенсіонери втратили пільгу у 2025 році?

У березні цього року пенсії проіндексували на 5,5% (мінімум на 100 злотих). Для частини пенсіонерів це означало перевищення ліміту у 2 500 злотих, тож автоматично почала діяти стандартна ставка податку – 12%.

У результаті "на руки" пенсіонери отримали значно менше.

Цікаво! Додаткова "тринадцята" пенсія у 2025 році у Польщі становить 1 878,91 злотих (приблизно 21 303 гривні). Вона також оподатковується.