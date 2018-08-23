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Едем чи Супрастин: дія, протипоказання та побічні реакції препаратів

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"Едем" чи "Супрастин": дія, побічні ефекти, протипоказання
"Едем" чи "Супрастин": дія, побічні ефекти, протипоказання / webmd.com

Літо – особливо важкий період для тих людей, які схильні до алергії. Особливо їм важко перенести цвітіння амброзії.

"Едем": властивості та протипоказання

Властивості. Сироп "Едем" містить дезлоратадин. Його застосовують для усунення симптомів, пов'язаних з алергічним ринітом, таких як:

  1. чхання;
  2. виділення із носа;
  3. свербіж;
  4. набряк та закладеність носа;
  5. свербіж та почервоніння очей;
  6. сльозотеча;
  7. свербіж піднебіння;
  8. кашель.

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"Едем" рекомендують вживати, щоб усунути симптоми кропив’янки – свербіж та висипання.

Сироп
Сироп "Едем": властивості та протипоказання

Кому не можна приймати "Едем". Тим, у кого є підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату.
Не рекомендують вживати препарат під час вагітності та годування грудьми. "Едем" не варто давати дітям до 6 місяців.

Побічна дія. У пацієнта, що вживає препарат, можливі галюцинації, головний біль, сонливість, тахікардія, гепатит та загальні порушення – реакції гіперчутливості, підвищеної втомлюваності та інші.

"Супрастин": дія та протипоказання

Показання до застосування. Діючою речовиною препарату "Супрастин" є хлоропірамін.

Таблетки
Таблетки "Супрастин": дія та протипоказання

Ліки застосовують при таких алергічних захворюваннях як сезонний алергічний риніт, кон’юнктивіт, кропив’янка, дермографізм, контактний дерматит, аліментарна алергія. "Супрастин" рекомендують вживати при алергічних реакціях, спричинених лікарськими засобами, та алергії, спричиненій укусом комах.

Протипоказання. Таблетки "Супрастин" не призначають при:

  1. підвищеній чутливості до будь-якого компонента препарату;
  2. гострих нападах бронхіальної астми;
  3. закритокутовій глаукомі;
  4. виразковій хворобі шлунку;
  5. гострому інфаркті міокарда;
  6. аритмії;
  7. одночасному прийомі інгібіторів МАО;
  8. затримці сечі, гіпертрофії передміхурової залози;
  9. підвищеній чутливості до інших похідних етилендіаміну.

Протипоказано вживати препарат під час вагітності та годуванні грудьми.

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Побічні реакції. Потрібно звернути увагу тоді, коли лікарі призначають препарат пацієнтам літнього віку та людям, що страждають на порушення функцій печінки.

Побічні реакції
Побічні реакції "Супрастину"

Передозування препаратом може мати летальний наслідок, особливо у дітей. При цьому можуть розвиватися судоми, галюцинації, неспокій, тахікардія. При передозуванні "Супрастином" можуть відзначатися кома і серцево-легеневий колапс, що може призвести до летального наслідку в межах 2-18 годин.

Вживання "Супрастину" може призвести до глаукоми, затримки сечі, світлочутливості, міопатії (порушення обміну речовин в м'язі), артеріальної гіпотензії та ін.

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Теги: Здоров'я Лікування Алергія Ліки
Джерело: 24 Канал
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