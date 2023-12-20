У боях за Україну загинув військовий із Буковини: йому було всього 23 роки

Під час оборони української землі від російських окупантів загинув український військовослужбовець Едгар Грігорян. У Збройних Силах України боєць служив за контрактом.

Військовий з Буковини був мешканцем села Гвіздівці Дністровського району Сокирянської міської громади Чернівецької області. Йому було всього 23 роки.

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Смерть героя

Воїн загинув 18 грудня через ворожий обстріл у районі Бахмута, отримавши смертельні поранення. Про втрату повідомили в Сокирянській міській раді.

Загинув наш земляк, житель села Гвіздівці Едгар Едуардович Грігорян. Молодий військовий проходив службу в лавах Збройних сил України за контрактом,

– йдеться в повідомленні.

У захисника залишилися мати, батько та сестра.

У міській раді розповіли про те, що молодий хлопець був енергійним, сповненим надій та планів, із загостреним почуттям відповідальності та справедливості. Таким його назавжди запам'ятають рідні, близькі, друзі та побратими.

Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять, слава і шана захиснику України Едгару Едуардовичу Грігоряну,

– додали у міськраді.

Втрати України у війні проти Росії

Під час оборони української землі від загарбника 10 грудня загинув військовослужбовець ЗСУ В'ячеслав Тимченко. Він вступив до армії добровільно. На момент смерті чоловіку було 49 років.

15 грудня оприлюднили інформацію про загибель бійця Інтернаціонального легіону, молодшого сержанта ЗСУ Патапілі Хеваге Шехана Ранішки. Іноземець був командиром 3 піхотного взводу, 3 піхотної роти ССО "Чарлі" інтернаціонального легіону. У березні 2022 року чоловік доєднався до лав ЗСУ. Мав позивний "Дантист".

Того ж дня внаслідок підриву на вибуховому пристрої в районі села Кам’янське Запорізької області загинув 30-річний герой із Закарпаття Михайло Кіяшко. До лав Сил оборони чоловік доєднався із початком повномасштабного вторгнення агресора.

18 грудня стало відомо, що на фронті загинув боєць Національної гвардії України Валерій Ващук з Вінницької області. У війську воїн мав звання старшого солдата і позивний "Марік". Відомо, що 22-річний Валерій Ващук дослужився до старшого солдата.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять.