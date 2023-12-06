"Це навіть не була пряма погроза": президент Латвії відреагував на заяву Путіна

Путін заявив, що якщо Рига продовжить проводити нинішню політику стосовно російськомовного населення, то зіткнеться з "відповідним" ставленням всередині країни. Президент Латвії прокоментував погрози російського диктатора.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав заяву Путіна політикою залякування. Він наголосив на тому, що російська пропаганда поширює наративи, нібито всі росіяни зазнають жорстокого ставлення.

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Реакція на погрози Путіна

За словами президента Латвії, такі висловлювання є лише спробою приховати всі звірства, які російські загарбники чинять в Україні.

Це навіть не була пряма погроза – це була спроба сколихнути та закликати до якихось антиурядових дій тих, хто все ще відчуває себе частиною "русского міра" та хто думає, що все ще живе в Російській імперії,

– заявив Рінкевичс.

Він розповів, що протягом останнього часу є спроби розділити не лише латвійське суспільство, але й західне суспільство, щоб підірвати підтримку України в практичному, політичному та моральному плані.

Рінкевичс також наголосив, що росіяни, які живуть в Латвії, не піддаються дискримінації, але існують цілком законні вимоги знати мову країни. Водночас він заявив, що у Росії немає демократичної дискусії з тими, хто має іншу думку або ж не може спілкуватися російською мовою.

Допомога Україні від західних партнерів

Едгарс Рінкевичс запевнив, що Рига робитиме все можливе, щоб мобілізувати ЄС та НАТО як на військову, так і на фінансову підтримку України.

З'являється більше скептиків, і цим користується і російська дипломатія, і пропагандистська машина, намагаючись сказати нам, що підтримка України закінчилася, вона ось-ось здасться, і ви будете наступними – бійтеся, сидіть під ялинкою та чекайте на страшного вовка,

– сказав президент Латвії.

Він також наголосив, що замість того, щоб боятися, влада Латвії повинна якнайкраще виконувати свою роботу всередині країни, зокрема покращувати національну оборону, систему внутрішніх справ, охорону здоров'я.

Рінкевичс закликав допомагати Україні не лише матеріально, але й морально.

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