На фронті загинув захисник Едуард Ращук, який отримав нагороду від Зеленського

На фронті загинув український воїн з Одеської області Едуард Ращук із позивним "Дід". Прощання з Героєм відбудеться у неділю.

Життя Ращука обірвалося під час виконання бойового завдання. Про смерть захисника у фейсбуці повідомив його побратим Олександр Капшин.

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Україна втратила Героя Едуарда Ращука

Голова Громадської ради при одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що "Дід" воював проти загарбників у лавах підрозділу "Химера" у складі 126-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Ти був дуже добродушною людиною. Навіки в строю. Помстимося!,

– написав Олександр Капшин.

Восени 2022 року "Діда" особисто нагородив Володимир Зеленський орденом "За мужність" 3 ступеня.

Знову біль…Потужний Козак з патріотичного суспільства Одещини пішов до лав Небесного Легіону…Загинув в боротьбі за Україну,

– написав Сергій Братчук.

Прощання з Едуардом Ращуком відбудеться 13 серпня о 10:30 – 11:00 біля Будинку офіцерів (вул. Пироговська, 7/9) в Одесі.

Світла пам'ять Герою. Приносимо співчуття рідним та близьким воїна.

Зазначимо, що 8 серпня у Запорізькій області загинув Андрій Бабінський, який був творцем та натхненником "Мегамаршу у вишиванках". Також він увійшов в історію як громадський діяч, біохімік за фахом, старший солдат та бойовий медик 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.