Діджиталізація на уроках: яких інновацій слід чекати українським школам у новому році

Прийшов час, коли і в школах замість фрази "заховати телефони на уроці" діти чують: "дістаємо свої ґаджети".

Саме це перед підсумковим тестом з хімії і почули учні 7-х класів столичної школи №67. Дошка на стіні показує чотиризначний код, за яким діти входять на електронну сторінку тесту.

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Діджиталізація в освіті

"Питання перемішані. Списування практично неможливо", - шепоче вчителька хімії Ольга Боднаренко.

Тим часом, на комп’ютерному екрані вчителя навпроти прізвища кожного учня одна за одною загоряються, то зелені галочки, то червоні хрестики. Десять хвилин - і учні впорались із завданням.

Зізнаються, на телефонах робити зрізи знань не так страшно, як на папері.



Гаджети – замість паперу

"На ґаджетах ти якось не відчуваєш, що ти його пишеш, ти відчуваєш якусь легкість", – пояснює семикласник Богдан.

Навчальною електронною платформою Classtime діти київської середньої загальноосвітньої школи №67 почали користуватись лише кілька місяців. Так модернізувати заняття з хімії та основ здоров’я вирішила саме їхня вчителька Ольга Боднаренко. Вона вже давно шукала способи оживити навчальний процес.



Ольга Бондаренко

Створили платформу у Швейцарії айтішники Ян Ріхак та Валентин Рюст. Головна мета - урізноманітнити навчальний процес у школах саме завдяки електронним девайсам. І хоч стартапу лише 2 роки, вже сьогодні ним користуються користувачі 85 країн світу. В Україні платформа прижилась чи не найкраще, і налічує майже 12 тисяч реєстрацій.

Механізми та можливості

Серед головних і унікальних функцій платформи – зрізи знань. Учителі з різних куточків планети створюють свої блоки тестових завдань з будь-якого предмету: від математики до літератури чи основ здоров’я. Усі ці завдання зберігаються у базі Classtime для необмеженого використання користувачами платформи. До того ж, на Classtime можна попрактикуватись і у питаннях Зовнішнього незалежного оцінювання.

Детальніше про інновації в школах у відео:

Ресурс сам автоматично і оцінює учня під час тестування. А це економить час педагогам для урізноманітнення уроків. До слова, зробити це також можна на Classtime. Платформа пропонує різні тестові командні ігри, або вікторини.

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Та якщо зрізи знань можна проводити безкоштовно, то інтерактивні заняття є частиною платної версії. Преміум-аккаунт для одного вчителя коштує близько 1200 гривень у рік. Щодо комплексних шкільних підписок, їх здебільшого дозволяють собі або приватні школи або гімназії з шкільними фондами. Тож співзасновники хочуть зробити проект загальнодоступним на рівні держави.

Держава за інновації

У інституті модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України таку ідею підтримують і вже почали готувати тестовий проект. Запустити його можуть вже 2020 року. Поширять для експерименту Classtime спершу лише на тисячу шкіл терміном на рік. Після випробувального етапу стане зрозуміло, чи зручною платформа є для всієї країни. У перспективі розробники співпрацюватимуть не лише із середньозагальними навчальними закладами, а й університетами.

У Міністерстві освіти і науки кажуть: окрім цього проекту готують для українців не одну інновацію. За останні роки до держструктури зверталася чимало цікавих стартаперів з метою втілити новітні технології у сферу навчання. Серед інноваційних проектів – електронні підручники, програмне забезпечення шкіл і навіть віртуальна реальність. У держструктурі хочуть усе поєднати.

Як у Австрії. Там є національна державно-освітня платформа, куди можуть зайти учні, вчителі, батьки, управлінці освітою. І там все є для кожного,

– пояснює керівник проектного відділу Інституту модернізації змісту освіти Тамара Пушкарьова.

Таку платформу вже почали розробляти на базі Міністерства.

Труднощі та страхи діджиталізації

Треба вчителів навчити до певного рівня користувача, забезпечити певний рівень оснащеності шкіл обладнанням, та Інтернетом. А потім вже давати якісь продукти,

– пояснює Тамара Пушкарьова.



Тамара Пушкарьова / Фото: zhitomir.life

Для цього Міністерство освіти України з 2020 року запускає Національну програму цифрової грамотності. Це - онлайн-платформа з п’ятьма різними категоріями безкоштовних занять. У держструктурі пояснюють, майже половина населення України, що досі не знайшла спільної мови з новітніми технологіями, буде із гаджетами на "ти".

А от побоювання, що технології повністю переведуть традиційний освітній процес онлайн, експерти заперечують. За комбіноване навчання і вчителі. Кажуть, ніщо не замінить дітям соціального досвіду, який вони отримують у школі.

Я ніколи не відмовлюсь від дошки звичайної і від крейди. Я ніколи не відмовлюсь від живого спілкування,

– стверджує педагог столичної школи №67 Ольга Боднаренко.