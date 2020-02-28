Неналежне виховання чи булінг – на Кіровоградщині у школі скандал через побиття учня

Поліція Кіровоградщини відкрила кримінальне провадження щодо вчительки молодших класів. Заявила про це мама учня, мовляв, вчителька вдарила сина.

Відповідний допис зі світлинами, на яких й справді видно синці на обличчі третьокласника, опублікувала мати хлопця – Лучія Унгуряну, передають журналісти "Всеосвіти".

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Місце події – ліцей "Інтелект", смт. Добровеличківка, Кіровоградська область.

Що стало причиною конфлікту

Причиною конфлікту, за словами матері, стала істерика Родіона. У хлопчика, ніби-то, виник конфлікт із однокласницею, а вчителька намагалася їх вгамувати.

Мати стверджує, що саме в цей момент вона його і вдарила. Після удару, хлопчик на мить знепритомнів і вчителька покликала на допомогу. За словами жінки, її син довго перебував у шоковому стані. Саме тому зараз у нього з'явились порушення мови – хлопчик почав затинатись.



Скерування третьокласника на обстеження внаслідок побиття/ Фейсбук Лучія Унгуряну

Станом на зараз, Родіон проходить обстеження у невропатолога, психолога та інших спеціалістів. Лучія стверджує – син піде до школи лише тоді, коли поміняють педагога.



Психологічна характеристика Родіона Унгуряну/ Фейсбук Лучія Унгуряну

Проте, у цієї історії є ще й інший варіант розвитку подій. Одна із мам, Юлія Богорел розповіла, що того дня не бачила на обличчі Родіона жодних синців.

Я була в той день у школі в особистих справах і на власні очі бачила, як Лучія одягала на сина шапку і шарф, і синця на його обличчі не було. Так, звісно ж хлопчик плакав, – стверджує мама.

Юлія вважає, що істерика Родіона розпочалась через те, що Лучія не хотіла забирати сина з ліцею до додому.

Мама була у ліцеї, і коли Родіон побачив її, почав прохати, щоб вона забрала його додому. Він у ліцеї часто лишається на ніч, бо родина живе за 10-13 км від освітнього закладу. Лучія, звісно, йому відмовила. Що трапилось далі? На уроці він сидів за партою з однокласницею і почав смикати її за волосся. Дівчинка відреагувала і попросила так не робити.

Родіон почав її обзивати та школярка розповіла про це вчительці. Після зауваження Таміли Юріївни, хлопчик почав обзивати її та втікати з класу. Учителька побігла за ним, обійняла, щоб заспокоїти, і повернула його, але він продовжував себе агресивно поводити, бити її ногами. Тоді вчителька попросила учнів покликати на допомогу завуча.

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Реакція вчительки

Вчителька, яка начебто залишила ляпас на обличчі Родіона, відповіла на коментарі недоброзичливців так:

Я шокована цією подією, яка бурхливо обговорюється, не враховуючи правди, почуттів людей і спокою дітей. Істину знають свідки події й мама, а не сторонні люди, яким цікаві домисли і плітки. Сподіваюся, правда і порядність розставлять все на свої місця, – написала вчителька, яку звинувачують у побитті дитини.

За фактом побиття третьокласника проти вчительки відкрито кримінальне провадження. Учителька Таміла Чоботар захищатиме власні інтереси на суді.

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