Ненадлежащее воспитание или буллинг – на Кировоградщине в школе скандал из-за избиения ученика

Полиция Кировоградщины открыла уголовное производство в отношении учительницы младших классов. Как заявила мама ученика, учительница якобы ударила сына.

Соответствующую публикацию с фотографиями, на которых действительно видны синяки на лице третьеклассника, опубликовала мама парня – Лучия Унгуряну, передают журналисты "Всеосвіти".

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Место происшествия – лицей "Интеллект", пгт. Добровеличковка, Кировоградская область.

Что стало причиной конфликта

Причиной конфликта, по словам матери, стала истерика Родиона. У мальчика, будто бы, возник конфликт с одноклассницей, а учительница пыталась их унять.

Мать утверждает, что именно в этот момент она его и ударила. После удара, мальчик на мгновение потерял сознание и учительница позвала на помощь. По словам женщины, ее сын долго находился в шоковом состоянии. Именно поэтому сейчас у него появились нарушения речи – мальчик начал заикаться.



Направление третьеклассника на обследование в результате избиения / Фейсбук Лучия Унгуряну

По состоянию на сейчас, Родион проходит обследование у невропатолога, психолога и других специалистов. Лучия утверждает – сын пойдет в школу только тогда, когда поменяют педагога.



Психологическая характеристика Родиона Унгуряну/ Фейсбук Лучия Унгуряну

Однако, в этой истории есть еще и другой вариант развития событий. Одна из мам, Юлия Богорел рассказала, что в тот день не видела на лице Родиона никаких синяков.

Я была в тот день в школе, по личным делам и на собственные глаза видела, как Лучия одевала на сына шапку и шарф, и синяка на его лице не было. Да, конечно же мальчик плакал,

– утверждает мама.

Юлия считает, что истерика Родиона началась из-за того, что Лучия не хотела забирать сына из лицея домой.

Мама была в лицее, и когда Родион увидел ее, начал просить, чтобы она забрала его домой. Он в лицее часто остается на ночь, потому что семья живет за 10-13 км от образовательного учреждения. Лучия, конечно, ему отказала. Что случилось дальше? На уроке он сидел за партой с одноклассницей и начал дергать ее за волосы. Девочка отреагировала и попросила так не делать.

Родион начал ее обзывать и школьница рассказала об этом учительнице. После замечания Тамилы Юрьевны, мальчик начал обзывать ее и убегать из класса. Учительница побежала за ним, обняла, чтобы успокоить, и повернула его, но он продолжал себя агрессивно вести, бить ее ногами. Тогда учительница попросила учеников позвать на помощь завуча.

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Реакция учительницы

Учительница, которая укобы оставила пощечину на лице Родиона, ответила на комментарии недоброжелателей так:

Я шокирована этим событием, которое бурно обсуждается, не учитывая правды, чувств людей и спокойствия детей. Истину знают свидетели происшествия и мама, а не посторонние люди, которым интересны домыслы и сплетни. Надеюсь, правда и порядочность расставят все на свои места, – написала учительница, которую обвиняют в избиении ребенка.

По факту избиения третьеклассника против учительницы открыто уголовное производство. Учительница Тамила Сапожник будет защищать собственные интересы на суде.

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