Проти сексуального насилля над дітьми: в Україні запускають нову освітню платформу – деталі

Офіс президента України спільно з міністерством цифрової трансформації та компанією "Київстар" запускають просвітницьку кампанію для дітей, батьків та освітян під назвою "Стопсекстинг". Також можна буде повідомити про злочинні вебсторінки, які поширюють фото або відео з сексуальною наругою над дітьми.

Про запуск просвітницької платформи та інформаційної кампанії розповіли на брифінгу дитячого омбудсмена Миколи Кулеби.

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Інтернет відкриває безліч можливостей для злочинців. Сьогодні їм не потрібно подорожувати, влаштовуватись на роботу поруч з дитиною чи втиратися довіру до батьків дитини. Сьогодні злочинцю достатньо зареєструватися в мережі інтернет і знайти контакт з нею,

– пояснила причини запуску освітньої платформи радниця з питань безпечного інтернету для кожної дитини при віце-прем'єр-міністрі Анастасія Дьякова.

За її словами, насильство над дітьми в інтернеті таке ж небезпечне як і в реальному житті і воно завдає серйозної шкоди жертві.

На платформі можна прочитати інформацію щодо небезпеки секстингу в інтернеті, а також повідомити про вебсторінки, які поширюють фото чи відеоматеріали, які містять сексуальну наругу над дітьми.

Для того, щоб захистити дітей від сексуального насильства в інтернеті спільно з компанією Київстар та за підтримки Мінцифри і уповноваженого з прав дитини, ми запускаємо проєкт "Не ведися", це частина проєкту стопсекстинг,

– пояснила Анастасія Дьякова.

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Сторінку проєкту "Не ведися" можна знайти за посиланням.

Що таке секстинг?Пересилання особистих фотографій, повідомлень інтимного змісту за допомогою сучасних засобів зв’язку.

Дивіться повне відео з брифінгу Миколи Кулеби: