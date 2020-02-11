Против сексуального насилия над детьми: в Украине запускают образовательную платформу – детали

Офис президента Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и компанией "Киевстар" запускают просветительскую кампанию для детей, родителей и педагогов под названием "Стопсекстинг". Также можно будет сообщить о преступных вебстраницах, которые распространяют фото или видео с сексуальным надругательством над детьми.

О запуске просветительской платформы и информационной кампании рассказали на брифинге детского омбудсмена Николая Кулебы.

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Интернет открывает множество возможностей для преступников. Сегодня им не нужно путешествовать, устраиваться на работу рядом с ребенком или втираться в доверие к родителям ребенка. Сегодня преступнику достаточно зарегистрироваться в сети интернет и найти контакт с ним,

– объяснила причины запуска образовательной платформы советник по вопросам безопасного интернета для каждого ребенка при вице-премьер-министре Анастасия Дьякова.

По ее словам, насилие над детьми в интернете такое же опасное как и в реальной жизни и оно наносит серьезный ущерб жертве.

На платформе можно прочитать информацию об опасности секстинга в интернете, а также сообщить о вебстраницах, которые распространяют фото или видеоматериалы, содержащими сексуальное надругательство над детьми.

Для того, чтобы защитить детей от сексуального насилия в интернете совместно с компанией Киевстар и при поддержке Минцифры и уполномоченного по правам ребенка, мы запускаем проект "Не ведись", это часть проекта стопсекстинг,

– пояснила Анастасия Дьякова.

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Страницу проекта "Не ведись" можно найти по ссылке.

Что такое секстинг?

Пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания с помощью современных средств связи.

Смотрите полное видео брифинга Николая Кулебы: