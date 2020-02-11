Каждые 5 минут в интернете появляется фото с сексуальным насилием над ребенком, – Кулеба
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что каждые 5 минут в сети интернет появляется новое фото или видео с сексуальным насилием над ребенком. 40% всего контента – фото детей до 10 лет.
О таких фактах чиновник рассказал на брифинге, посвященному дню безопасного интернета.
К слову: Государство должно вмешаться: Кулеба о "странных" именах для ребенка
Каждые 5 минут в интернете появляется фото или видео с сексуальным насилием над ребенком... 40% материалов изображают детей в возрасте до 10 лет. Каждая третья фотография, изображающая насилие над ребенком, это личное селфи ребенка,
– рассказал Кулеба.
По словам чиновника, очень часто преступники заставляют детей выкладывать эти селфи.
Также омбудсмен рассказал об опасности общения детей в интернете. По его словам, существует много случаев, когда преступники втираются в доверие к ребенку и предлагают ему встретиться.
30% детей спокойно соглашаются на встречу с таким человеком оффлайн,
– заявил Николай Кулеба.
Читайте также: Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины
По этим исследованиям также оказалось, что почти 70% детей видели в интернете неприемлемые для себя вещи. В то же время только 24% родителей знают, что их дети видят в интернете вещи, которые могут их травмировать или огорчить. Также около 80% родителей не знают, куда можно обратиться в таком случае.
Смотрите полное видео брифинга Николая Кулебы: