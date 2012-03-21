Два года в должности: как выполняет свои образовательные обещания министр Оксен Лисовой

Два года назад Министерство образования и науки Украины возглавил ученый, педагог и воин Оксен Лисовой. После борьбы на фронте он взялся за реформирование украинского образования, которое выстояло, несмотря на удары войны и реформы Шкарлета.

В течение этого времени сфера образования таки стала приоритетом правительства. На нее выделили гораздо больше денег. В фокусе внимания оказались, в частности, реформы НУШ, зарплаты учителей, политика "Школа офлайн" и развитие профтехобразования в нашем государстве. Что удалось министру и его команде за эти два года, какие реформы воплощают в жизнь и выполняет ли Лисовой обещания, которые дал в начале каденции, читайте в материале 24 Канала.

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Обещания, проблемы и реформы

Оксен Лисовой и в дальнейшем словами не разбрасывается и не часто общается с медиа. Свое мнение высказывает в основном в случае необходимости или резонансной ситуации. Спикерами обычно являются его профильные заместители. Собственную команду министр за это время сформировал и только осуществляет перестановки для усиления работы.

Реформы в сфере образования и науки Украины поддерживают, хотя и не без критики. Больше всего новаций мы увидели и услышали о подготовке к ним именно в сфере высшего, а также школьного образования. Впоследствии к ним добавили дошкольное и профтехобразование.

Что интересно, за время руководства в МОН Лисового в Украине стало возможным отказаться от действующего ученого звания добровольно. (В начале работы в Министерстве Оксен Лисовой попал в скандал. Его обвинили в плагиате в диссертации. Лисовой отдал свою диссертацию на проверку и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени.)

Однако после этого искренние признания в плагиате из уст украинских ученых или чиновников не посыпались. Да и правил или принципов того, как должна работать новая культура добропорядочности, до сих пор нет. Министр сосредоточился больше на проблемах и реформах в образовании. А их там хватает.



Оксен Лисовой / Фото с фейсбук-страницы министра

(Не)повышенные зарплаты учителей

Одной из самых интересных и проблемных тем в украинском образовании в последние годы, которую унаследовал от предшественника Лисовой, является повышение зарплат учителям. А педагоги получают действительно малую зарплату, несмотря на большую нагрузку.

В 2024 году учителям должны были, наконец, повысить зарплату. Это анонсировал и действующий глава МОН. Даже назвал конкретные цифры и этапы: І – с 1 января – на 10%; II – с 1 апреля – на 12,6%. Однако долгожданного повышения оплаты труда педагоги тогда не дождались.

Интересно! Оксен Лисовой отмечал: средняя зарплата учителей в Украине – около 15 тысяч гривен. Минимальная в среднем – около 9,5 тысячи гривен. МОН разработало сценарии повышения зарплат учителей, но денег на это нет.

Незадолго до конца года чиновники, чтобы удержать учителей в профессии, решили с 1 января 2025 года в Украине ввести ежемесячную учительскую доплату к зарплате в размере 1000 гривен. С 1 сентября 2025 года эта сумма увеличится до 2000 гривен. Однако это только доплаты, в частности на время военного положения, но не повышение должностного оклада.



Учителя все же ожидают существенного повышения зарплат / Freepik

На обучение... за границу

Еще одной проблемой, которую удалось решить частично за время председательства в МОН Лисового, стало разрешение ребятам-студентам пересекать границу. В прошлом году Минобразования Украины позволило части студентов участвовать в программах академической мобильности для обучения за пределами нашей страны. Такую возможность предоставили на один семестр студентам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или в магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления и выполняют соответствующие требования. Министр при этом рассказывал, что проблем с возвращением ребят на Родину нет.

Однако действующий министр, как и вся наша система образования, столкнулись с еще одной похожей проблемой – выездом старшеклассников за границу. Министр сам признался, что немало украинских учеников 10 – 11 классов, в частности ребят, выезжает за границу.

В МОН считают, что надо предложить таким школьникам качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование, чтобы они остались. Но пересекают школьники границу из-за страха будущей мобилизации (часто родительского). Ситуация с оттоком школьников только обостряется. И это на самом деле достаточно серьезная проблема, последствия которой все государство почувствует со временем.

Обещания в действии

Все же, несмотря на все вызовы и трудности, команда министра концентрируется на тех сферах, в которых имеет полномочия для серьезных изменений. Тем более что Лисовой два года назад озвучил конкретные изменения, которые планировал сделать реальностью. И в основном держит слово. Правда, не всегда без критики со стороны.

Что важно, бюджет на сферу образования за последние 2 года таки вырос на 35% – со 143 до 194 миллиардов гривен. Это способствовало воплощению необходимых изменений и выполнению обещаний самостоятельно или с помощью других структур и благотворителей.

Приоритет обучения – безопасность. В значительном количестве школ уже работают офицеры Службы образовательной безопасности, в частности на территориях, где повышенный уровень опасности во время войны. Также в Украине строят подземные школы в регионах, которые расположены географически близко к России. Это дает возможность детям учиться очно и не беспокоиться о безопасности. Также продолжается строительство новых и модернизация старых укрытий в учебных заведениях, без которых невозможно очное обучение.



Подземная школа в Запорожье / фото Запорожской ОВА

Планы по уменьшению нагрузки на учеников-беженцев и зачислению их академических результатов в Украине также воплотили в жизнь. В частности, МОН ввело сокращенные образовательные программы по украиноведческим предметам для детей, которые очно учатся за рубежом и одновременно дистанционно получают образование в Украине. Дети могут изучать только те предметы, которых нет в иностранной школе.

также воплотили в жизнь. В частности, МОН ввело сокращенные образовательные программы по украиноведческим предметам для детей, которые очно учатся за рубежом и одновременно дистанционно получают образование в Украине. Дети могут изучать только те предметы, которых нет в иностранной школе. Офлайн-обучение и качественное онлайн-образование там, где очный формат невозможен . С сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернули к очному обучению. В правительстве планируют увеличить эту цифру до 300 тысяч.

. С сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернули к очному обучению. В правительстве планируют увеличить эту цифру до 300 тысяч. Профтехобразование – в приоритете. МОН действительно популяризирует профтехобразование, а правительство выделяет сотни миллионов на эту отрасль, в частности на модернизацию мастерских в учебных заведениях. Все для того, чтобы в будущем в Украине были квалифицированные специалисты, которые будут восстанавливать страну.

МОН действительно популяризирует профтехобразование, а правительство выделяет сотни миллионов на эту отрасль, в частности на модернизацию мастерских в учебных заведениях. Все для того, чтобы в будущем в Украине были квалифицированные специалисты, которые будут восстанавливать страну. Модернизация отдельных школьных предметов. При каденции Лисового таки продолжается осовременивание учебных программ отдельных предметов. В частности, реформируют историю Украины, защиту Украины, информатику.

Защита Украины. Старшеклассники в Украине теперь изучают предмет по обновленной программе ввиду полномасштабной войны. Важная часть – навыки оказания первой медицинской помощи, реагирования в стрессовых, чрезвычайных ситуациях, умение управления беспилотными средствами и тому подобное.



Министр Лисовой в учебном центре / Фото: Роман Балюк

Уроки счастья и финансовая грамотность. Украинские ученики 1 – 7 классов с сентября 2024 года также посещают "Уроки счастья". Их цель – помогать детям бороться со стрессом и развивать психологическую устойчивость. А ученики 8 – 9 классов будут осваивать обязательный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность".

Единый курс истории. МОН также работает над объединением в один курс истории Украины и всемирной истории. В частности, предлагали сформировать общеобразовательный украиноцентричный курс истории с позиций вызовов современности (возможные названия: "История: Украина и мир", "История Украины и мира") и т.д.

Архитектурная трансформация советских школ. Вице-премьер Михаил Федоров уже презентовал концепцию изменений. Сначала запланировали реконструкцию 5 школ, поврежденных войной, с целью создания комфортных условий для обучения и развития учащихся.



Пример трансформации школы / Фото: МОН

Лисовой также вернул историю Украины в список обязательных для сдачи предметов на УМТ. При его руководстве МОН у государства наконец нашлись деньги на финансирование науки и исследования молодых ученых. Министерство также запустило сервис, через который можно сообщать о случаях буллинга в школах.

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Конкретные шаги реформирования

Теперь подробнее о главных реформах и изменениях, которые продолжаются или запланировали в МОН.

Дошкольное образование. С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". Он предусматривает создание альтернативных детских садов, в частности мобильных, семейных, мини-садов и специальных садов для детей с особыми образовательными потребностями. А с 1 сентября 2026 года изучение английского языка детьми старшего дошкольного возраста станет обязательным. Изменят также формулу начисления зарплат воспитателям и тому подобное.

Все же в Раде были недовольны работой МОН по имплементации этого закона. Министра Лисового даже вызвали из-за этого в парламент. Возможно, поэтому в МОН заменили профильного заместителя министра: Анастасия Коновалова пришла на замену Евгении Смирновой.

НУШ. Реформирование Новой украинской школы возобновили и продолжили. В этом году стартует пилотирование профильной реформы старшей школы. 25 украинских школ согласились первыми разрабатывать и испытывать новые образовательные модели и давать рекомендации по внедрению реформы. Эти школы в дальнейшем станут менторами для пилотных академических лицеев, которые начнут апробировать профильное среднее образование с 2025 года. К 2027 году планируют создать сеть академических и профессиональных лицеев, ведь в этом году и стартует реформа. Подробно о том, чего ожидать от реформы, читайте здесь.

К слову, в прошлом году министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил еще одну заместительницу – Надежду Кузьмичеву. Она будет отвечать именно за школьное образование. Тем более что МОН намерено создать комплексную политику "Образование для жизни", которая является частью реформы НУШ. А также – внедрять стратегию "Школа офлайн".

Профтехобразование. Министерство также намерено изменить правовые основы функционирования системы профессионального образования. В парламент уже подали новый законопроект. Также в Украине продолжается осовременивание мастерских в профтехах и колледжах и их популяризация. Правительство на это выделяет сотни миллионов гривен. В целом МОН намерено реорганизовать действующую сеть учреждений профессионального предвысшего и профессионально-технического образования. Для этого разработали проект рекомендаций по формированию сети профтехов и колледжей на 2026 – 2028 годы.



Обновленные мастерские в профтехах / МОН

Трансформации в высшем образовании

В сфере высшего образования также происходит много изменений и новаций. В прошлом году Верховная Рада согласовала важные изменения в этой области, в соответствии с которыми студенты вузов в Украине смогут индивидуализировать образовательные траектории с помощью междисциплинарных программ. А те, кто учится на контракте, еще и выбирать, сколько лет получать образование. Изменения будут касаться не только студентов, но и преподавателей и финансирования вузов. В целом университеты в Украине получат большую автономию. А об основных новациях, которые уже действуют, рассказываем подробнее.

Модернизация сети ЗВО. Это необходимо из-за изменения демографической ситуации, говорят в МОН. Реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов. Произошло уже около 10 объединений вузов.

Гранты на обучение в вузах. На получение первого высшего образования первокурсникам на контрактной форме обучения в прошлом году начали выдавать гранты. Размер гранта зависит от специальности и результатов НМТ-2024. Сумма гранта была от 15 тысяч до 37,5 тысячи гривен. Поступающие получают деньги и сами выбирают вуз и специальность. В рамках нынешней вступительной кампании система грантов также будет действовать.

Что интересно, в Украине продолжается процесс смены ректоров в вузах, в частности там, где выборы не происходили в течение 10 – 20 лет. Также при ЗВО начали создавать наблюдательные советы, которые будут выбирать ректора, разрабатывать стратегию развития университета, привлекать инвестиции.

Какие проблемы остаются

Все же немало проблем в сфере образования и науки до сих пор требуют решения. Новые вызовы также подбрасывает война. Поэтому от министра и команды в дальнейшем ожидают преодоления проблемы академической недобропорядочности и коррупции в вузах, реального повышения зарплаты учителям, преподавателям и стипендий студентам, которые были анонсированы.

Также МОН должно проследить или помочь общинам обустроить укрытия в учебных заведениях, чтобы дети имели возможность учиться очно во время войны. При этом важно не забыть решить вопрос несоответствия содержания учебных программ, на которые часто жалуются родители и учителя, и процедуры проверки учебников. И это далеко не весь перечень вызовов и реформ, за которые взялся Оксен Лисовой со своей командой во время войны.