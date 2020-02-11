Отошли в историю: в одной из областей избавились от школьных туалетов на улицах

На Сумщине использовали более 90% всех выделенных денег на развитие образования, которые выделялись в 2019 году. В частности, в школах региона больше не осталось туалетов на улицах.

О достижениях региона рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.

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Кабинет Министров планирует отдать деньги, которые предусмотрены на новую украинскую школу и реконструкцию опорных школ в местные бюджеты. Лучшие показатели пока демонстрирует именно Сумщина.

На Сумщине больше нет туалетов на улице, все средства на Новую украинскую школу, проведение интернета, закупку компьютеров, естественно-математических кабинетов и кабинетов украинского языка использованы в максимальном объеме – это результат, к которому должны стремиться другие регионы,

– рассказала Анна Новосад.

В 2020 году местные органы самоуправления должны получить из государственного бюджета 7 миллиардов 564 миллиона 731 тысячу гривен для развития образовательной инфраструктуры.

По словам главы ведомства, этот показатель почти вдвое превышает прошлогодний. Также в этом году в министерстве впервые запланировали целевую субвенцию для развития опорных школ – 3,5 миллиарда гривен.

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Сколько в Украине школ?Всего в Украине функционируют почти 17 тысяч школ.