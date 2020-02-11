Відійшли в історію: в одній з областей позбулися шкільних туалетів на вулицях

На Сумщині використали понад 90% всіх виділених грошей на розвиток освіти, які виділялись у 2019 році. Зокрема в школах регіону більше не залишилось туалетів на вулицях.

Про досягнення регіону розповіла міністерка освіти та науки України Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.

До слова: В Міносвіти розповіли, скільки грошей виділили на облаштування шкільних туалетів

Кабінет Міністрів планує віддати гроші, які передбачені на нову українську школу та реконструкцію опорних шкіл до місцевих бюджетів. Найкращі показники поки демонструє саме Сумщина.

На Сумщині більше немає вбиралень на вулиці, усі кошти на Нову українську школу, проведення інтернету, закупівлю комп’ютерів, природничо-математичних кабінетів та кабінетів української мови використано в максимальному обсязі – це результат, до якого мають прагнути інші регіони,

– розповіла Ганна Новосад.

У 2020 році місцеві органи самоврядування мають отримати з державного бюджету 7 мільярдів 564 мільйони 731 тисячу гривень для розвитку освітньої інфраструктури.

За словами очільниці відомства, цей показник майже удвічі перевищує минулорічний. Також цього року у міністерстві вперше запланували цільову субвенцію для розвитку опорних шкіл – 3,5 мільярди гривень.

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Скільки загалом в Україні шкіл?Всього в Україні функціонують майже 17 тисяч шкіл.