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Сертификация учителей 2020: даты и нововведения от министерства

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Учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку / jose aljovin

15 января стартует регистрация на сертификацию учителей начальных классов. В министерстве решили изменить процедуру проведения. Подать документы можно до 31 января.

Информацию о нынешней сертификации обнародовали на официальном сайте МОН, ссылаясь на соответствующий приказ.

К слову: ВНО для учителей станет обязательным, – Новосад

В этом году участие в сертификации смогут принять 2000 учителей (в 2019 году квота составляла 1000 – 24 канал). Как и в прошлом году, регистрация возможна только для учителей начальных классов.

В прошлом году мы тщательно следили за первой пилотной сертификацией. Мы благодарны всем учителям, которые приняли в ней участие – без нашего общего опыта мы не имели бы данных, которые сегодня позволяют нам совершенствовать сертификацию,
– рассказала министр образования Украины Анна Новосад.

Как будет происходить сертификация?

  • Проходит в три этапа;
  • на первом учителя будут писать тест;
  • второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства;
  • заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы.


Министерство меняет порядок прохождения этапов / инфографика: МОН

Если учитель успешно проходит все три этапа, то получает сертификат и надбавку к заработной плате в размере 20%. Полный перечень и процедура подачи документов доступна по ссылке.

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Сколько учителей приняли участие в предыдущей сертификации?В 2019 году впервые состоялась сертификация, на которую зарегистрировалось 857 учителей. Сертификаты получили 705 педагогов.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Образование в Украине Учеба Ганна Новосад Министерство образования и науки Украины Учителя Школа
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