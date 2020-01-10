Сертификация учителей 2020: даты и нововведения от министерства

15 января стартует регистрация на сертификацию учителей начальных классов. В министерстве решили изменить процедуру проведения. Подать документы можно до 31 января.

Информацию о нынешней сертификации обнародовали на официальном сайте МОН, ссылаясь на соответствующий приказ.

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В этом году участие в сертификации смогут принять 2000 учителей (в 2019 году квота составляла 1000 – 24 канал). Как и в прошлом году, регистрация возможна только для учителей начальных классов.

В прошлом году мы тщательно следили за первой пилотной сертификацией. Мы благодарны всем учителям, которые приняли в ней участие – без нашего общего опыта мы не имели бы данных, которые сегодня позволяют нам совершенствовать сертификацию,

– рассказала министр образования Украины Анна Новосад.

Как будет происходить сертификация?

Проходит в три этапа;

на первом учителя будут писать тест;

второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства;

заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы.



Министерство меняет порядок прохождения этапов / инфографика: МОН

Если учитель успешно проходит все три этапа, то получает сертификат и надбавку к заработной плате в размере 20%. Полный перечень и процедура подачи документов доступна по ссылке.

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Сколько учителей приняли участие в предыдущей сертификации?В 2019 году впервые состоялась сертификация, на которую зарегистрировалось 857 учителей. Сертификаты получили 705 педагогов.