Сертификация учителей 2020: даты и нововведения от министерства
15 января стартует регистрация на сертификацию учителей начальных классов. В министерстве решили изменить процедуру проведения. Подать документы можно до 31 января.
Информацию о нынешней сертификации обнародовали на официальном сайте МОН, ссылаясь на соответствующий приказ.
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В этом году участие в сертификации смогут принять 2000 учителей (в 2019 году квота составляла 1000 – 24 канал). Как и в прошлом году, регистрация возможна только для учителей начальных классов.
В прошлом году мы тщательно следили за первой пилотной сертификацией. Мы благодарны всем учителям, которые приняли в ней участие – без нашего общего опыта мы не имели бы данных, которые сегодня позволяют нам совершенствовать сертификацию,
– рассказала министр образования Украины Анна Новосад.
Как будет происходить сертификация?
- Проходит в три этапа;
- на первом учителя будут писать тест;
- второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства;
- заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы.
Министерство меняет порядок прохождения этапов / инфографика: МОН
Если учитель успешно проходит все три этапа, то получает сертификат и надбавку к заработной плате в размере 20%. Полный перечень и процедура подачи документов доступна по ссылке.
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Сколько учителей приняли участие в предыдущей сертификации?В 2019 году впервые состоялась сертификация, на которую зарегистрировалось 857 учителей. Сертификаты получили 705 педагогов.