Студент из Нигерии подделал украинскую визу, чтобы учиться в Харькове

В харьковском аэропорту пограничники обнаружили иностранца с фальшивой украинской визой. Парень родом из Нигерии.

О недавнем инциденте сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Фальшивую визу пограничники обнаружили у одного из пассажиров рейса Стамбул – Харьков.

Во время беседы с пограничниками юноша признался, что его знакомый сфальсифицировал свою просроченную украинскую визу и за 700 долларов США вклеил ее "студенту",

– говорится в сообщении.

Парню запретили въезд в Украину сроком на три года.



Харьковский аэропорт принимает много международных рейсов / фото: Промышленный портал

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Сколько в Украине студентов-иностранцев? По состоянию на конец 2018 года в Украине обучалось 66 310 иностранцев, больше всего граждан Индии, Азербайджана, Марокко, Туркменистана, Нигерии, а также Грузии.