Студент нарисовал дизайн Bugatti для диплома, а компания пригласила его на работу – фото

Выпускник университета Брауншвейга в Германии из-за нарисованной модели гоночного автомобиля получил работу в Bugatti. Парень теперь будет работать дизайнером.

О случае пишет Carscoops.

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Рисунок студент сделал для дипломной работы. Теперь по этому проекту Bugatti планирует создать гоночный автомобиль.

Сообщается, что Макс Леск прошел стажировку в Bugatti Automobiles летом 2019 года, а зимой он уже защищал диплом. В Bugatti были настолько поражены результатом работы, что Макс получил место в компании.



Визуализация модели / фото: Carscoops

Модель Леска имеет все фирменные элементы Bugatti. Среди которых решетка в виде подковы, классический синий цвет кузова и дисков колес. Парень вдохновлялся моделью Vision GT 2015. Однако, самым большим достижением будущего автомобиля является аэродинамическое оборудование. В этом случае сопротивление воздуха уменьшено до минимума.

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Что известно об университете Брауншвейга