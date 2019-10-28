В Киевской академии искусств разгорелся коррупционный скандал

В Киевской академии искусств, где с первого класса дети учатся на творческих специальностях, разгорелся коррупционный скандал. Родителей возмутило введение дополнительных платных услуг во время обучения.

По словам родителей, новій ректор Ольга Бенч, которая возглавила академию осенью 2018 года, обязала их платить 17 тысяч гривен в год за дополнительные услуги. Речь идет о тренингах с деятелями искусств, семинарах, участии в конкурсах и организации концертов. Само же обучение является бесплатным.

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Родители одной из учениц школы отказались за это платить, и девочку из-за этого чуть не отчислили.

"Договоры на дополнительные платные услуги нас обязывали подписать угрозами и шантажом – кто не подпишет, будет отчислен", – рассказала мама Галина Третьяк.

Угрозы отчислить из-за неоплаты дополнительных услуг



Договор о предоставлении дополнительных услуг

Впрочем родители и до этого платили за обучение. Так как академия хоть и называется "художественной", местный бюджет не финансировал профильные предметы. Их оплачивали родители из собственных карманов, а через благотворительный фонд – собирали деньги на ремонты. Родители первоклашек должны платить вступительный взнос – 5 тысяч гривен, мол, добровольно.

Наибольший поток денег был оплачен в 2016 году теми, кто поступал в том году. Я тогда платила 5 тысяч гривен на расчетный счет фонда,

– пояснила Третьяк.

Ректор академии Ольга Бенч объяснила, что ранее академия была общеобразовательной школой с углубленным изучением иностранных языков. А все творческие предметы, которые оплачивали родители, были факультативами и не шли в аттестат. В этом году художественные предметы наконец стали частью государственной программы. И академия получила долгожданное профильное финансирование.



Ректор академии Ольга Бенч

Поскольку заведение муниципальное, правительство в этом году обязало финансировать его, кроме дополнительных услуг. 17 тысяч гривен за них являются официальной платой, а главное – добровольной.

Дополнительные услуги никогда не были, не являются и не могут быть обязательными – это то, что есть поверх стандарта государственной программы, которую финансирует государство,

– заявила ректор.

Руководитель общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова пояснила, что благотворительные фонды и дополнительные платные услуги в учебных заведениях имеют право существовать. Но родителей не могут заставить платить – это должно быть только добровольно.

Это могут быть и какие-то кружки, с привлечением каких-то там преподавателей, и родители платят за дополнительные платные услуги, которые являются абсолютно добровольными, то есть тебя никто не обязывает быть потребителем этих услуг,

– сказала Парфенова.

Что делать в такой ситуации?

Если такие проблемы возникают, активистка Алена Парфенова советует обращаться к руководству учебного заведения. Если проблему не удается решить, то нужно к этому привлекать местную власть.

В случае Киевской академии искусств скандальный инцидент уже дошел до правоохранительных органов.