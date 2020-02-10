В украинских школах проведут эксперимент по образовательному сопровождению инклюзивных детей

Министерство социальной политики Украины и Министерство образования и науки проведут апробацию инклюзивного проекта в трех украинских регионах. Детям с особыми образовательными потребностями будут предоставлять сопровождение на время обучения в школе.

Эксперимент стартует с 17 февраля по 17 июня 2020 года, пишет пресс-служба Минсоцполитики.

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В 19 социальных и образовательных заведениях Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областей детям с инвалидностью на период обучения будут предоставлять ассистента.

Планируется, что ассистент должен выступать посредником между учебным заведением и одним из родителей ребенка. Он будет оценивать индивидуальные потребности ребенка и составит план обучения.

Ассистент также должен помогать ребенку в самообслуживании, поддерживать в общении и коммуникациях (с помощью жестового языка, если это необходимо), организовывать питание, передвижение, обеспечивать безопасность и наблюдение за состоянием здоровья, будет способствовать проведению досуга и организует отдых.

Как принять участие в проекте?Чтобы получить ассистента для своего ребенка, родители должны получить заключение инклюзивно-ресурсного центра и написать заявление руководителю школы. Директор в таком случае обязан сам обращаться в местные органы власти.

Ассистентам проведут инструктаж в областных центрах социальных служб.

После окончания апробации проекта его планируют ввести на всей территории Украины.

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Сколько школьников учатся в инклюзивных классах?По состоянию на 2018–2019 учебный год среднее образование в инклюзивных классах украинских школ получали 11 866 учеников.