КГГА предлагает отменить в 2020 году внешнее независимое оценивание для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Однако абитуриентам, которые планируют стать студентами, ВНО придется проходить в соответствии с утвержденным графиком.

Кому предлагают не сдавать ВНО и итоговую аттестацию

Отменить ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в этом году в вузы, предлагает департамент образования Киева на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает 24 канал.

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Он напомнил, что в Украине учебный год завершился дистанционно. Однако впереди у выпускников еще ВНО и государственная итоговая аттестация. Поэтому власти Киева предлагают отменить для 11-классников ГИА, а ВНО проходить не всем.

Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования,

– сказал Кличко.

Однако выпускники, которые планируют поступать в вузы, пройдут Внешнее независимое оценивание в соответствии с утвержденным графиком.

Сколько абитуриентов будут сдавать ВНО в Киеве

В 2020 году ВНО в столице планирует сдавать 31 тысяча киевлян. Только 17 тысяч из них в этом году закончили школу.

Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7 тысяч аудиторий. Там будут осуществлять необходимую дезинфекцию и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО.

Рекомендации для проведения ВНО / Инфографика 24 канала