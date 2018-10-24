Ефектний гол Віталія Ляльки став найкращим в УХЛ у вересні: відео

В Українській хокейній лізі визначили кращих гравців за підсумками вересня. Нагадаємо, що індивідуальні призи отримують кращий воротар, кращий захисник і кращий нападник за підсумками кожного місяця. Окрему нагороду отримує автор найбільш красивої закинутої шайби.

Кращим воротарем місяця став голкіпер херсонського "Дніпра" Олег Петров з показником 0,4 пропущених шайби в матчі і 98,4% відбитих кидків. На старті сезону Петров видав 155-хвилинну "суху" серію, а всього в 5 матчах воротар клубу-новачка УХЛ пропустив лише 2 шайби. Відзначимо і "сухий" матч проти шестиразового чемпіона України "Донбасу" - після цієї гри "Дніпро" вийшов на чисте перше місце в турнірній таблиці.

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Нагорода кращому захиснику місяця також їде в Херсон - її отримує Кирило Білоусов. Лідер оборонних побудов "Дніпра" хороший в захисті і володіє потужним кидком. У 5 матчах Бєлоусов набрав 9 (2+7) очок при показнику корисності +6, закинувши по шайбі у ворота "Донбасу" і МХК "Динамо".

Кращим нападаючим вересня став форвард "Кременчука" Тимур Гриценко. Капітан "городян" відзначився закинутими шайбами ​​в 4 матчах з 5, в сукупності набравши 10 (5+5) очок при коефіцієнті корисності +6. Такі показники дозволили Тимуру Гриценку вийти на перше місце в списку бомбардирів УХЛ.

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Автором найбільш ефектної шайби вересня став форвард "Донбасу" Віталій Лялька. Нападаючий підхопив шайбу біля своїх воріт, і пройшов "крізь" захист "Кременчука", обігравши трьох гравців "городян".

Відео голу Ляльки у ворота "Кременчука"