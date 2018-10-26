Ефектний пас Михайлюка потрапив в топ-10 моментів НБА: відео

Український гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк віддав результативний пас на ДжаВала МакГі. Цей момент потрапив у топ-10 моментів ігрового дня НБА.

Це відбулося у матчі проти "Денвера", у якому "Лейкерс" здобув важку перемогу.

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Варто зауважити, що пас на МакГі став єдиним результативним асистом у виконанні українця. До свого активу він ще додав чотири набрані очки.

Сам момент потрапив на 5 місце у топ-10.

Відео топ-10 моментів ігрового дня в НБА