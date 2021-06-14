Екіпаж літака з Протасевичем на борту не просив дозволу на посадку в України

Екіпаж літака Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич, не просив дозволу на посадку в Україну. Перед примусовою посадкою в Мінську 23 травня наша країна не отримувала жодних запитів.
Про це розповів керівник державного підприємства "Украерорух" Андрій Ярмак. Коментуючи інцидент, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь була вимушена прийняти судно, адже нібито українські аеропорти відмовилися.
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Україна готова надати всю необхідну інформацію для розслідування, – Ярмак
Андрій Ярмак наголосив, що жодних відповідних запитів 23 травня не надходило в Україну. І в "Украерорух" можуть легко це довести, адже всі записи є в наявності.
Розмови між екіпажем і диспетчерами завжди записуються. Крім того, такі записи ведуться і на борту,
– зазначив він.
За його словами, всі наявні дані можна прослухати і зіставити інформацію. Очільник підприємства додав, що Україна готова надати необхідну інформацію в рамках розслідування, яке проводиться щодо примусової посадки літака Ryanair.
Літак з Протасевичем примусово посадили в Мінську: головне
- Колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали в Мінську 23 травня після екстреної посадки літака. Причиною стало повідомлення про замінування. Втім після перевірки вибухівки на борту не виявили.
- Після затримання журналіста багато країн закрили повітряний простір для білоруських літаків. У Євросоюзі заборонили білоруським авіакомпаніям літати на їхню територію. Україна з 26 травня також припинила пряме авіасполучення з Білоруссю.
- 10 червня Японія закликала свої авіакомпанії не літати над територією Білорусі і заборонила політ над країною білоруським повітряним суднам.