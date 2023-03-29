У Путіна є гроші, але купити, що хоче, він не може, – російський опозиціонер про можливості РФ

Через війну з Україною бюджет Росії під прицільним ударом. Захід все більше накладає санкції на країну, а це залишає відбиток на економіці РФ.

Про це 24 Каналу розповів Геннадій Гудков – російський опозиційний політик. За його словами, на Росію значно вплине емоційне спустошення, аніж фінансове.

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Росія поки на плаву

Геннадій Гудков пояснив, що наразі ніяких серйозних фінансових проблем у президента Росії Владіміра Путіна немає. Спостерігається така відносна стабільність російської економіки через те що, "дірки" вміло закриваються.

"У Путіна є дуже багато фінансових можливостей у бік рішень", – додав він.

На його думку, диктатор поки не скаржиться на відсутність грошей, бо Росія отримала шалений виторг за 2022 рік.

Вона ще поки дозволяє їм вести війну два роки,

– підкреслив Гудков.

За його словами, на жаль, зараз українці марно сподіваються, що Росія впаде на коліна через значні прогалини в держбюджеті.

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Росія відстає у розвитку

Геннадій Гудков переконаний, що у Росії все ж є проблеми.

Технологічна відсталість, технічна, збіднення населення неминуче, тому що величезні гроші на війну йдуть, падає рівень медицини, освіти, соціальних стандартів у містах – це все буде нарощуватися,

– розказав він.

Опозиціонер зазначив, що це з часом призведе до серйозних наслідків, втім, не зараз.

"Є ще дуже великі резерви, запас фінансової міцності. Іншої міцності там може не бути", – повідомив він.

За його словами, навіть маючи гроші, Путін не може на них купити зброю, що не може не тішити українців.

Що може повалити Росію

Опозиціонер пояснив, що Путін зараз дещо в кращому становищі, ніж СРСР, через наявність та активність приватних ініціатив.

"Приватний капітал допомагає Путіну виживати, знаходячи обхідні шляхи, постачати країні мінімум товарів, щоб люди не голодували та працювали підприємства громадського харчування, магазини", – зазначив він.

Гудков переконаний, що санкції від Заходу будуть і далі нарощуватися.

"Будуть моральні фактори впливають більше, ніж матеріальні та фінансові", – розповів він.

На його думку, російський народ просто не може мислити раціонально. Він не робить крізь призму емоцій.

Як тільки з'явиться емоція, а це емоція поразки, то там і ніякі фінансові резерви не зможуть допомогти,

– підкреслив він.

За його словами, саме це шлях Росії до краху.

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