Економічна та військова співпраця: Зеленський у Глазго поспілкувався зі світовими лідерами

У межах Конференції ООН з питань зміни клімату Володимир Зеленський поспілкувався з президентами й прем'єр-міністрами низки країн. Світові лідери обговорили економічну співпрацю, військову допомогу та глобальні й регіональні виклики.

Український президент поспілкувався зі світовими лідерами під час першого дня участі в роботі Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відкрилася в Глазго.

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Питання, які Зеленський обговорив з главами держав

важливі аспекти двосторонньої співпраці між країнами,

глобальні та регіональні виклики, пов'язані з кліматичними змінами, пандемією COVID-19, енергетичною кризою та безпековою ситуацією у Європі, зокрема на Сході України, та світі.

Розмова з Джонсоном

Під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном порушили важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонного співробітництва, європейського та світового порядку денного.

Контакти глави України з іншими президентами та прем'єрами

Окрім цього, президент України поспілкувався з такими світовими лідерами:

прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом,

главою уряду Швеції Стефаном Льовеном,

прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі,

очільником уряду Люксембургу Ксав'є Бетелем,

канцлером Австрії Александром Шалленбергом,

президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

У твітері Зеленський повідомив і про зустріч з очільником Анголи.

"Це був перший контакт глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між та в 1994 році", – зазначив український лідер.

Сторони домовилися про посилення співпраці між країнами та наповнення її конкретним практичним змістом, зокрема в економіці.