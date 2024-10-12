У Зеленського розповіли, чи реально втілити ідею економічного бронювання

Федір Веніславський заявив, що ідею економічного бронювання у Верховній Раді ще повністю не поховали. За словами нардепа, це питання дуже дискутивне.

Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв'ю Radio NV, що питання зачіпає й тіньові схеми, пише 24 Канал.

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Що каже нардеп про економічне бронювання

Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах. І одна з пропозицій перевести це в легальне русло – щоб люди, які хочуть відкупитися, вони мали можливість отримати (високооплачувану – 24 Канал) роботу з відповідними відрахуваннями до бюджету. І це альтернатива (позбавлення – 24 Канал) від цих тіньових схем,

– сказав нардеп від "Слуг народу".

Політик додав, що наразі не бачить в парламенті, що є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання.

"Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має", – підсумував нардеп.

До речі, раніше говорили, що економічне бронювання може дозволити бронювати військовозобов'язаних працівників за умови, якщо вони платитимуть підвищений військовий збір у розмірі 20 400 гривень щомісяця за працівника. Проте рішення ще не ухвалили.