Голосів за економічне бронювання недостатньо: Веніславський відповів, чи "поховали" ідею

В Україні вже довгий час обговорюється концепція впровадження економічного бронювання. Проте у Верховній Раді зараз немає достатньої кількості голосів для запровадження ідеї.

Про це розповів нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Економічне бронювання в Україні

На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має,

– каже Веніславський.

Проте нардеп зазначає, що не вважає, що ідею економічного бронювання "повністю поховали". Він називає це питання "дискутивним".

"Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах. І одна з пропозицій перевести це в легальне русло – щоб люди, які хочуть відкупитися, мали можливість отримати (високооплачувану – 24 Канал) роботу з відповідними відрахуваннями до бюджету. І це альтернатива (позбавлення – 24 Канал) від цих тіньових схем", – сказав Веніславський.

До слова, у ЗМІ пишуть, що один з варіантів економічного бронювання, яке розглядають, передбачає щомісячну сплату робітником певної суми на особливий рахунок. Так, у випадку схвалення варіанту з щомісячною платою, рахунок заброньованого платника буде прив’язаним до його ідентифікаційного податкового номера