Економіка Росії дуже залежна від ЄС, – євродепутат заговорив про нові санкції проти Кремля

Російська економіка значною мірою залежить від процесів у Європейському Союзі. Зважаючи на це, щодо Кремля треба вводити не лише політичні санкції, а й економічні.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії є неминучими. Він зазначив, що оскільки економіка Росії залежна від ЄС, на неї варто тиснути.

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Щодо Росії варто вводити нові санкції

Ауштрявічюс зазначив, що конкретні економічні обмеження щодо Росії змусять її громадян обдумати дії влади, через які Європа змушена приймати такі рішення.

Він зауважив, що проти Кремля варто вводити не лише персональні політичні санкції, а й економічні.

Російська економіка дуже залежна від економічних процесів зі сторони ЄС,

– наголосив євродепутат.

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За словами Ауштрявічюса, рішення США про введення санкції проти Росії було правильним. Він зауважив, що це "подарунок", на який вже неможливо не звернути увагу.

"Сподіваюся, що дії США підштовхнуть Євросоюз до наступного пакету санкцій", – наголосив він.

Ауштрявічюс також додав, що Європейський Союз вже неодноразово заявляв про необхідність синхронізувати свої дії зі Сполученими Штатами Америки.

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