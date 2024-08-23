Ситуація в економіці критична: Росії може знадобитись гуманітарна допомога

Рішення про початок повномасштабного вторгнення в Україну коштувало Росії дуже дорого. І "ціна" продовжує рости. Адже зараз російська економіка у дуже непростому становищі.

Ще важчими будуть наслідки вже після завершення війни Росії проти України. Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що чекатиме на російську економіку надалі.

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Російська економіка "заробила" проблем на роки

Після війни російська економіка матиме серйозні зміни. Якщо зараз йде мілітаризація економіки, мобілізація, то згодом піде зворотний процес. Всі люди, які зараз отримують високі зарплати у військово-промисловому комплексі, будуть не дуже запотребуваними,

– зазначив Максим Блант.

Тож після завершення війни Росії доведеться якось використати надлишкові потужності ВПК та людей, які там працювали відповідно. Ще однією проблемою стане пошук нової роботи для колишніх робітників у військовій сфері.

"Це насправді ситуація, яку не можна буде вирішити, вона призведе до великих соціальних проблем. З'явиться такий собі "ефект похмілля": зараз добре, а потім буде дуже погано", – наголосив економіст.

До слова, такі ж проблеми були і в останні роки Радянського Союзу. Вирішити їх вдалося не без допомоги Сполучених Штатів та європейських країн, які надавали Росії гуманітарну допомогу, аби запобігти голоду. Звісно, зараз російській владі на таке розраховувати не варто.

Росія "зливає" гроші у війну

Російський ВВП в останні місяці показує негативну динаміку. Натомість інфляція продовжує "розганятися". Тобто грошей менше не стає, як і, власне, проблем.

Ті фактори, які "штовхають" ціни вгору, нікуди не поділися. Це ВПК, космічні виплати контрактникам, які влітку знову зрости. Це гроші, які не платять за те, що люди виробляють щось корисне: товар, послуги, сировину тощо. Ці гроші просто платять, а товарів більше не стає. Проблеми наростають,

– наголосив економіст.

Зауважимо, що вже десять областей у Росії виплачують по мільйону за підписання контракту. У Московській області за підписання контракту платять рекордні 2 мільйони рублів.

Нещодавно до Росії прилітав китайський чиновник. Обидві сторони намагаються вирішити, як розв'язати проблеми у російсько-китайських стосунках. Але є нюанс.

"Це невирішувана проблема. Тому що ті чи інші рішення ухвалюють не керівництво Китаю, а конкретні компанії та банки, які відмовляються торгувати з Росією чи блокують російські перекази. Робота з Росією грозить санкціями", – відзначив Блант.

Все більше китайських компаній та банків відмовляються від співпраці з Москвою у тому чи іншому вигляді. Тож ціни на товари у Росії також стрімко зростають. Ні Центробанк, ні російський уряд поки з цим нічого не може вдіяти.