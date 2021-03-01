Економіка в руїнах, а Лукашенко сховався у бункер: як у Литві бачать ситуацію в Білорусі

Для президента Росії Володимира Путіна відчутніші втрати від санкцій проти Білорусі, аніж втрати від фінансування бойовиків в Україні. Таку нестандартну думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Литовський міністр переконаний, що санкції проти Білорусі діють. Але їхній тягар несе президент Росії – Володимир Путін.

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Проблема збільшується, – МЗС Литви про ситуацію в Білорусі

Очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав про Білорусь таке:

"Економіка в поганій формі, вона фактично в руїнах. І нести цей тягар тепер має президент Росії Путін".

Міністр нагадав, що саме Путін дає Лукашенку гроші, коли той їх потребує. А оскільки потребує він фактично постійно, то й "проблема стає дедалі більшою".

Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території в Україні. І зовсім інша – 10-мільйонну країну, яка не може сама себе утримувати через санкції та режим, який розпадається,

– вважають у Литві.

При цьому білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко не пропонує жодного розв'язання проблеми:

"Він сховався у бункер, живе в замку і ходить всюди з автоматом Калашникова. Так не можна керувати країною – думаю, це очевидно. Навіть для росіян".

Як можна розв'язати проблему з Білоруссю

Ландсбергіс каже, що треба продовжувати тиснути санкціями на Мінськ, а ще й нарощувати їх:

"Треба допомогти народу в цій битві настільки, наскільки це в наших силах".

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