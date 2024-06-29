Кошти від МВФ для України: на що їх не може витрачати наша держава

МВФ схвалив рішення про черговий транш для нашої держави. Україна має отримати близько 2,2 мільярда доларів.

Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що кошти, які надходять від міжнародних партнерів, спершу потрапляють до золотовалютних резервів Нацбанку. Згодом ця установа передає бюджету гривню.

До теми Сплата по кредитах добігає кінця: чи оголосить Україна цього літа дефолт

На що не можна використовувати і гроші

Як наголосив Фурман, зазвичай кошти від міжнародних партнерів не можна використовувати для фінансування потреб армії, військово-промислового комплексу, зарплат військових тощо.

Попри це, зараз йде процес щодо виділення Україні доходів із заморожених російських активів, які розташовані за кордоном. Ці кошти можна буде використати для закупівлі зброї для нашої держави. Це дійсно важливо.

Для фінансування армії, ВПК наша держава використовує кошти платників податків, а також – надходження від продажу військових облігацій. Тому наше стратегічне завдання – збільшити надходження до бюджету. Раджу також купувати військові облігації. Там гарна дохідність. На рівні 14 – 16% річних залежно від терміну обігу,

– сказав Фурман.