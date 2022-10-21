Де в Україні найбільше знизили споживання електроенергії: назвали області

Усіх українців закликали 20 жовтня максимально економити електроенергію. Загалом споживання вдалося знизити на 5,4%.

Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що обмеження і відключення досі можливі, особливо в регіонах із традиційно великим споживанням та в тих, які постраждали від ракетних обстрілів. Мовиться про центральні, північно-східні та західні області.

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Шмигаль назвав області-рекордсмени в економії електроенергії

Прем'єр розповів, що наразі майже усі контрольовані Україною території забезпечені електроенергією.

"Зараз 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла – це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, і там немає можливостей зробити ремонти", – додав Шмигаль.

Він підкреслив, що енергетики ще можуть відключати світло на певний час, однак це робиться для проведення ремонтів та збалансування роботи енергосистеми України. Водночас важливо продовжити економити електроенергію зранку й увечері, аби запобігти відключенням.

Це стосується не тільки населення, але і бізнесу. Вчора українці у вечірні години знизили споживання на 5,4%, порівняно з попереднім днем. Це і є наша відповідь ворогу і так потрібно продовжувати!

– наголосив глава уряду.

Шмигаль розповів, що найбільше знизили споживання електроенергії:

Чернівецька область,

Хмельницька область,

Полтавська область,

Сумська область.

"Давайте всією країною продовжувати допомогу нашій енергосистемі та енергетикам і для цього економно використовувати електроенергію", – зауважив прем'єр.

Очільник уряду підсумував, що, на жаль, очевидним є факт, що російський терор продовжиться. Він стосується не лише енергосистеми України, але й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Через це можливі перебої, тож всі українці повинні бути готовими, а саме:

зробити запас технічної та питної води,

мати теплі речі, батарейки, ліхтарики, павербанки.

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У деяких областях не буде світла

В "Укренерго" 21 жовтня ввели тимчасове обмеження споживання електрики в низці областей. Зокрема, світло можуть вимикати у:

Києві та Київській області,

Чернігівській області,

Черкаській області

Житомирській області.

Такі обмеження допоможуть знизити навантаження на електромережу, що дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого обладнання.

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