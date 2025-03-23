Час долучитися до боротьби за свої права, – мер Стамбула закликав до масових протестів
- Мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого нещодавно арештували, закликав громадян виходити на масові протести для захисту своїх прав.
- Імамоглу заявив, що судовий процес проти нього є "повною позасудовою стратою" і закликав турків зібратися на площах для боротьби за майбутнє нації.
Мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого арештували напередодні, закликав громадян виходити на масові протести. Політик зазначив, що час туркам долучитися до боротьби за власні права.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Екрема Імамоглу у соцмережі Х.
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Що написав Імамоглу у дописі у мережі
Екрем Імамоглу написав, що сьогодні Туреччина прокинулася від великої зради. Він зазначив, що судовий процес, який ведеться проти нього, не є судочинством, а радше "повною позасудовою стратою".
Я закликаю нашу націю боротися за права з почуттям відповідальності. Ця боротьба за права – це питання майбутнього нашої нації та наших дітей,
– написав мер Стамбула.
Він також закликав турків цього дня обов'язково зробити вибір у бік майбутнього Туреччини.
"Тоді зберіться на площах демократії в районі Сарачхане в Стамбулі та інших провінціях і підніміть свій голос. Це день взяти на себе відповідальність і приєднатися до боротьби за права проти тих, хто вкрав волю нації. Всі разом, нікого не залишаючи", – резюмував Імамоглу.
До слова, 23 березня суд у Туреччині заарештував Екрема Імамоглу. Його звинувачують у корупції та співпраці з терористичними групами, на що політик відкидає звинувачення і вважає, що його затримання є "політичним переслідуванням".
На тлі цього у великих містах Туреччини пройшли масштабні мітинги. Минулої доби на протестах затримали понад 300 осіб.