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      Екс-депутат Держдуми назвав мету указу Путіна про паспорти Росії на Донбасі

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      Створити видимість загрози, – екс-депутат Держдуми розкрив мету паспортів Росії на Донбасі
      Створити видимість загрози, – екс-депутат Держдуми розкрив мету паспортів Росії на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін не має намірів забирати до Росії український окупований Донбас. Його указ роздавати місцевим жителям російські паспорти свідчить про намагання залякати.

      Кремль робить це для того, аби якомога дорожче "продати" окуповані території Україні, вважає колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, пише "Апостроф".

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      Російський опозиціонер вважає, що паралелі між окупованим Донбасом, Абхазією та Південною Осетією не є коректними.

      Тут у Кремля був абсолютно свідомий план із захоплення Криму, спрямований на збереження путінської влади в умовах Майдану і не допущення поширення революційного вірусу в Росію. А Донбас виник як розмінна монета, як побічний результат боротьби еліт всередині Росії, Путін хотів використовувати Донбас для визнання Криму частиною Росії, але цього не сталося,
      – заявив він.

      Російський президент намагається створити видимість загрози і налякати, аби отримати вплив на новообраного Президента України Володимира Зеленського. Це може вплинути на довіру українського народу до Зеленського, оскільки на вибори він йшов "із обіцянкою принести Україні мир".

      "Тому це може стати катастрофою для його президентського рейтингу, тому він повинен робити все що завгодно, лише б цього не сталося. Думаю, в цьому і криється план Кремля, а не в окупації", – сказав Пономарьов.

      Про які укази Путіна йде мова?

      Тепер їх  два. Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Вже згодом Путін заявив, що на цьому зупинятись не збирається. Очільник Кремля хоче піти ще далі – надавати російське громадянство за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям.

      1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Окрім жителів окупованих районів України, цей спрощений порядок стосується також і українців з території окупованого Криму.

      Що вже відбувається на окупованих територіях із паспортами Росії?Аби отримати громадянство Росії, вони повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти Росії без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики. Країна-агресор активно втілює свій задум. Так, на території Росії відкрили вже два пункти видачі паспортів жителям окупованого Донбасу – у селі Покровське та Новошахтинську, що в Ростовської області.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
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