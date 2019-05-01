Экс-депутат Госдумы назвал цель указа Путина о паспортах России на Донбассе

Глава Кремля Владимир Путин не намерен забирать в Россию украинский оккупированный Донбасс. Его указ раздавать местным жителям российские паспорта свидетельствует о попытке запугать.

Кремль делает это для того, чтобы как можно дороже "продать"оккупированные территории Украине, считает бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, пишет "Апостроф".

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Российский оппозиционер считает, что параллели между оккупированным Донбассом, Абхазией и Южной Осетией не являются корректными.

Здесь у Кремля был абсолютно сознательный план по захвату Крыма, направленный на сохранение путинской власти в условиях Майдана и недопущения распространения революционного вируса в Россию. А Донбасс возник как разменная монета, как побочный результат борьбы элит внутри России, Путин хотел использовать Донбасс для признания Крыма частью России, но этого не произошло,

– заявил он.

Российский президент пытается создать видимость угрозы и напугать, чтобы получить влияние на новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Это может повлиять на доверие украинского народа к Зеленскому, поскольку на выборы он шел "с обещанием принести Украине мир".

"Поэтому это может стать катастрофой для его президентского рейтинга, поэтому он должен делать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Думаю, в этом и кроется план Кремля, а не в оккупации", – сказал Пономарев.

О каких указах Путина идет речь?

Теперь их два. Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Уже позже Путин заявил, что на этом останавливаться не собирается. Глава Кремля хочет пойти еще дальше – предоставлять российское гражданство по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Кроме жителей оккупированных районов Украины, этот упрощенный порядок касается также и украинцев с территории оккупированного Крыма.

Что уже происходит на оккупированных территориях с паспортами России?​

Чтобы получить гражданство России, они должны написать заявление – его должны рассматривать не более трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта России без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет. Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Страна-агрессор активно воплощает свой замысел. Так, на территории России открыли уже два пункта выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса – в селе Покровское и Новошахтинске, что в Ростовской области.