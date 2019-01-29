Екс-гравець збірної України забив дебютний гол за турецький клуб: відео
Український футболіст "Хатайспора" Дмитро Коркішко забив свій перший гол за турецький клуб.
Дмитро Коркішко поєдинок 19-го туру другого за силою дивізіону Туреччини з "Карабюкспором" (2:0) розпочав на лавці запасних.
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28-річний українець на 78-й хвилині зустрічі вийшов на поле замість Селіма Илгаза. Через шість хвилин півзахисник відзначився голом і встановив остаточний рахунок матчу. Це дебютний гол Коркішко у складі турецького клубу.
В цьому сезоні українець провів 16 поєдинків у складі "Хатайспора", в яких вперше відзначився результативною дією.
"Хатайспор" після 19 турів займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату.
Дивіться відео дебютного голу Дмитра Коркішка за Хатайспор
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