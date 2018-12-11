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      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Екс-капітан "Шахтаря" отримав суворе покарання за червону картку

      207 Читать новость на русском
      Даріо Срну дискваліфікували на два матчі
      Даріо Срну дискваліфікували на два матчі

      Захисник "Кальярі" Даріо Срна дискваліфікований на два матчі Серії А через червону картку.

      Італійська Серія А дискваліфікувала Срну на два матчі через вилучення наприкінці матчу з "Ромою". Хорват отримав дві жовті картки: за фол та за розмови з арбітром. Також він буде змушений заплатити 5 тисяч євро штрафу.

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      Зокрема Срна був видалений через незгоду з червоною карткою гравця "Кальярі" Луці Чеппітеллі. Він і Срна пропустять матчі з "Наполі" і "Лаціо".

      У нинішньому сезоні Срна провів 14 матчів за "Кальярі", куди перебрався з донецького "Шахтаря," у всіх турнірах.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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