Екс-капітан "Шахтаря" отримав суворе покарання за червону картку
Захисник "Кальярі" Даріо Срна дискваліфікований на два матчі Серії А через червону картку.
Італійська Серія А дискваліфікувала Срну на два матчі через вилучення наприкінці матчу з "Ромою". Хорват отримав дві жовті картки: за фол та за розмови з арбітром. Також він буде змушений заплатити 5 тисяч євро штрафу.
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Зокрема Срна був видалений через незгоду з червоною карткою гравця "Кальярі" Луці Чеппітеллі. Він і Срна пропустять матчі з "Наполі" і "Лаціо".
У нинішньому сезоні Срна провів 14 матчів за "Кальярі", куди перебрався з донецького "Шахтаря," у всіх турнірах.
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Джерело: 24 Канал
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