Екс-капітан "Шахтаря" отримав суворе покарання за червону картку

Захисник "Кальярі" Даріо Срна дискваліфікований на два матчі Серії А через червону картку.

Італійська Серія А дискваліфікувала Срну на два матчі через вилучення наприкінці матчу з "Ромою". Хорват отримав дві жовті картки: за фол та за розмови з арбітром. Також він буде змушений заплатити 5 тисяч євро штрафу.

Читайте також: Матч "Динамо" в Лізі Європи можуть перенести

Зокрема Срна був видалений через незгоду з червоною карткою гравця "Кальярі" Луці Чеппітеллі. Він і Срна пропустять матчі з "Наполі" і "Лаціо".

У нинішньому сезоні Срна провів 14 матчів за "Кальярі", куди перебрався з донецького "Шахтаря," у всіх турнірах.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24