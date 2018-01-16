Екс-подруга Леонардо Ді Капріо позувала топлес для глянцю: пікантні фото
22:03, 16 січня 1462 Читать новость на русском
25-річна німецька манекенниця Тоні Гаррн та колишня дівчина голлівудського актора Леонардо Ді Капріо стала героїнею нової фотосесії для бренду купальників Seafolly Australia.
Відповідні фото з’явилися на Instagram-сторінках Гаррн та австралійського бренду.
Красуня-білявка позувала перед камерою в кількох купальниках і топлес, а фотоісторія відбувалась на морському узбережжі. Також зірка позувала на білому коні у крихітному рожевому бікіні. Автором фотосету став Саймон Аптон.
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Тоні продемонструвала ідеальні стрункі смагляві форми, а відсутність яскравого макіяжу лише додавала їй краси.
Джерело: 24 Канал
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