Екс-суперник Усика ефектним нокаутом переміг 41-річного росіянина: відео
Американський суперважковаговик Майкл Хантер (16-1, 11 КО), який ще в квітні минулого року бився з Олександром Усиком (16-0, 12 КО) в крузервейті, в рамках вечора боксу в Монако здобув дострокову перемогу над 41-річним російським ветераном Олександром Устиновим (34-3, 25 КО).
Устинов, який повернувся на ринг після тривалої перерви, двічі виявився на канвасі.
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В кінці восьмої трихвилинки Хантер відправив 202-сантиметрового Устинова у важкий нокдаун ударом праворуч. У тому ж раунді на лобі Олександра утворилося розсічення. В кінці дев'ятого раунду після чергового нокдауну рефері зафіксував дострокову перемогу американця.
Зазначимо, що в рамках вечора боксу в Монако інший росіянин – Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) – здобув перемогу суддівським рішенням над американцем Майком Вілсоном (19-1, 8 КО).
Відео бою Майкл Хантер – Олександр Устинов
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