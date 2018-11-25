Екс-суперник Усика ефектним нокаутом переміг 41-річного росіянина: відео

Американський суперважковаговик Майкл Хантер (16-1, 11 КО), який ще в квітні минулого року бився з Олександром Усиком (16-0, 12 КО) в крузервейті, в рамках вечора боксу в Монако здобув дострокову перемогу над 41-річним російським ветераном Олександром Устиновим (34-3, 25 КО).

Устинов, який повернувся на ринг після тривалої перерви, двічі виявився на канвасі.

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В кінці восьмої трихвилинки Хантер відправив 202-сантиметрового Устинова у важкий нокдаун ударом праворуч. У тому ж раунді на лобі Олександра утворилося розсічення. В кінці дев'ятого раунду після чергового нокдауну рефері зафіксував дострокову перемогу американця.

Зазначимо, що в рамках вечора боксу в Монако інший росіянин – Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) – здобув перемогу суддівським рішенням над американцем Майком Вілсоном (19-1, 8 КО).

Відео бою Майкл Хантер – Олександр Устинов

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