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Екс-вокалістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко візьме участь у "Танцях з зірками"

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Танці з зірками 2018: учасники проекту
Танці з зірками 2018: учасники проекту / Фото з вільних джерел

Хоч зірковий челендж вже закінчився, про участь в популярному шоу "Танці з зірками" оголосила екс-солістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко.

Екс-співачка гурту та ді-джей з псевдонімом "Нана" теж приєдналась до знаменитостей на паркеті проекту "Танці з зірками". Про це Анастасія Кумейко заявила на своїй сторінці в Instagram.

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"Цей день настав! Я – учасниця нового сезону проекту "Танці з зірками". І, ура, я можу поділитися цією новиною з вами. Для мене це виклик і я його приймаю. Впевнена, що впораюся на всі 100%, адже у мене для цього є все: досвід, професіоналізм і звичайно ж головна мотивація – це ви! Тому розбивайте свої скарбнички, поповнюйте рахунок і готуйтеся до головної битви цієї осені", – написала Анастасія Кумейко.

 

До слова, екс-солістка гуртів "NIKITA" і "А.Р.М.И.Я." починала свою кар'єру як танцівниця. Вона була учасницею балету "ТОДЕС", а також танцівницею в "Студії "Квартал 95". Ймовірно, зірка допоможе одному з 14 учасників "Танці з зірками" поборотись за бажану перемогу, склавши йому компанію на паркеті. 

Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня. В ефірі ранкової програми назвали імена танцюристів, які стануть партнерами зірок. Так, у "Танцях з зірками" візьмуть участь: Ігор Кузьменко, Євген Кот, Ілона Гвоздьова, Дмитро Чаплін, Яна Заєць, Макс Леонов, Катя Бєлявська, Олександр Прохоров, Юля Сахнєвіч, Марія Шмєльова, Максим Єжов та Яна Цибульська. 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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