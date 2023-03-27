Українських дітей у таборах в окупованому Криму бив ексберкутівець, який розганяв Майдан, – ЗМІ

Після повернення українських дітей, яких незаконно депортували російські окупанти, стали відомі факти жорстокого поводження з ними. ЗМІ встановили особу ймовірного ката дітей – це ексберкутівець, який брав участь у розгоні Майдану.

Мова йде про Валєрія Астахова. Колишній беркутівець після окупації Криму перейшов на бік росіян. Зрадник є в базі даних "Миротворця".

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Бив дітей за підтримку України

Один із хлопчиків, якого били в таборі в тимчасово окупованому Криму, упізнав свого кривдника. Цікаво, що депортацією українських дітей зрадник займається давно. Тоді він зі Слов'янська до Ростовської області вивіз 38 дітей, серед них 21 дитина віком від 2 місяців до 12 років.

Після повернення 23 березня 17 дітей, яких з тимчасово окупованої території Херсонщини депортували до Криму, журналісти поспілкувалися з ними та їхніми батьками. 16-річний Віталій розповів, що їх били й тримали у підвалі, а одну дівчинку з Херсона вдарили залізним прутом.

Усе це відбувалося в таборі "Мрія" у тимчасово окупованій Євпаторії. Ексберкутівець Астахов погрожував цим прутом і казав, що битиме ним тих, хто підтримує Україну. Казав, що діти нікому не потрібні.

Він казав: "Закрию в підвалі, сидітимете там, підпорядковуватиметеся мені",

– згадує слова Астахова Віталій.

Потім дітей перевели до табору "Дружба". Вони там жили в жахливих умовах – навіть не було постільної білизни. Тільки брудний матрац і подушка. Годували їх неякісною їжею.