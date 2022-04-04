Ексбранець Кремля Асєєв пропонує створити фонд пошуку воєнних злочинців Росії

Колишній бранець Кремля Станіслав Асєєв запропонував створити фонд пошуку воєнних злочинців Росії. За ідеєю Асєєва, вбивць будуть ліквідовувати свої ж "колеги" за пачку дефіцитних доларів.

Відповідну інформацію написав у фейсбуці ексбранець, журналіст та письменник Станіслав Асєєв. Пропозицію озвучив після заяви Володимира Зеленського про створення "Книги катів", щоб покарати вбивць-окупантів.

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Асєєв запропонував створити Фонд пошуку воєнних злочинців

З огляду на останній виступ президента та події у Бучі – хочу вже публічно виступити з ідеєю, з якою більше як пів року ходжу по різних кабінетах. Пропоную створити Фонд пошуку воєнних злочинців,

– написав ексбранець "Ізоляції".

Станіслав Асєєв пояснив, що під кожним прізвищем встановленого воєнного злочинця треба відкрити фінансовий рахунок. Гроші на нього зможе відправити будь-яка фізична чи юридична особа в Україні чи за кордоном.

Кошти з рахунку виплатять особі, яка надасть:

інформацію про воєнного злочинця, внаслідок якої той буде затриманий;

державі Україна самого воєнного злочинця;

беззаперечні докази його смерті.

Колишній бранець Кремля пояснив, що вже пів року ходить з цією ідеєю щодо Ізоляції та її фігурантів.

"Час розширити список – і цих потвор будуть ліквідовувати свої ж "колеги" за пачку дефіцитних доларів", – пояснив Асєєв.

Він запропонував долучитись до ідеї на серйозному рівні політикам, юристам та бізнесу.

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Сам Асєєв був захоплений бойовиками на тимчасово окупованій частині Донбасу 11 травня 2017 року. Він пробув у полоні до 29 грудня 2019 року. Тримали журналіста у відомій своєю жорстокістю катівні окупантів "Ізоляція".