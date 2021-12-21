Ексчиновник ЗСУ хотів продати Росії дані про систему ППО України
Джерело:СБУ
На Дніпропетровщині СБУ викрила злочин колишнього чиновника Повітряних сил ЗСУ. Експосадовець збирав секретну військову інформацію і намагався передавати її спецслужбам Росії.
Як повідомляє СБУ, ексчиновник хотів їхати в Росію, щоб нібито провідати рідних. Водночас насправді там збирався передавати дані спецслужбам росіян.
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Які докази злочину виявили слідчі
Дані з державної таємниці про організацію системи управління військами Протиповітряної оборони України посадовець збирав на роботі, але зберігав їх удома.
Під час обшуків правоохоронці знайшли у нього флешки із таємною інформацією, комп'ютери та телефони.
Слідчі відкрили справу про участь у терористичній групі чи організації, а також про несанкціоновані дії з інформацією, яка міститься на комп'ютерах та інших електронних носіях. Правоохоронці також вирішують питання про підозру та запобіжний захід зловмиснику.
Докази злочину правоохоронці знайшли вдома у зловмисника / Фото СБУ
Кого ще виявляла СБУ у співпраці з Росією
- На Харківщині Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб. Чоловік під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про українських патріотів та військові об'єкти.
- СБУ на Вінниччині викрила посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Військовослужбовець приховано збирав секретні дані. Переважно ця інформація стосувалась системи захисту українських оборонних об'єктів.
- Також на Житомирщині агент Федеральної служби безпеки Росії збирав розвідувальні дані. На цьому його впіймали працівники контррозвідки СБУ. За свою діяльність шпигун отримав термін – 8 років за ґратами.
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