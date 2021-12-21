Ексчиновник ЗСУ хотів продати Росії дані про систему ППО України

На Дніпропетровщині СБУ викрила злочин колишнього чиновника Повітряних сил ЗСУ. Експосадовець збирав секретну військову інформацію і намагався передавати її спецслужбам Росії.

Як повідомляє СБУ, ексчиновник хотів їхати в Росію, щоб нібито провідати рідних. Водночас насправді там збирався передавати дані спецслужбам росіян.

До теми Міг працювати на Росію: СБУ розслідує можливу держзраду очільника Нацбюро авіапригод

Які докази злочину виявили слідчі

Дані з державної таємниці про організацію системи управління військами Протиповітряної оборони України посадовець збирав на роботі, але зберігав їх удома.

Під час обшуків правоохоронці знайшли у нього флешки із таємною інформацією, комп'ютери та телефони.

Слідчі відкрили справу про участь у терористичній групі чи організації, а також про несанкціоновані дії з інформацією, яка міститься на комп'ютерах та інших електронних носіях. Правоохоронці також вирішують питання про підозру та запобіжний захід зловмиснику.



Докази злочину правоохоронці знайшли вдома у зловмисника / Фото СБУ

Кого ще виявляла СБУ у співпраці з Росією

На Харківщині Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб. Чоловік під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про українських патріотів та військові об'єкти.

СБУ на Вінниччині викрила посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Військовослужбовець приховано збирав секретні дані. Переважно ця інформація стосувалась системи захисту українських оборонних об'єктів.

Також на Житомирщині агент Федеральної служби безпеки Росії збирав розвідувальні дані. На цьому його впіймали працівники контррозвідки СБУ. За свою діяльність шпигун отримав термін – 8 років за ґратами.

Вас може зацікавити, як Росія нібито затримує українських шпигунів: дивіться відео