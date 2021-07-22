Викрутив розетки та зняв унітази: ексгенпрокурор Піскун цілий місяць з'їжджав з держдачі

Ексгенпрокурор України Святослав Піскун нарешті з'їхав з держдачі у Кончі-Заспі. Аби перевезти всі речі, йому знадобився місяць.

Як розповів директор будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурін, колишній генпрокурор прихопив із собою все майно та навіть викрутив розетки.

Важливо Я звідти з'їду, – ексгенпрокурор Піскун каже, що його виселили з державної дачі

Гурін зазначив, що перший будинок, в якому були сауна, джакузі, більярдний зал, тричі генпрокурор Святослав Піскун побудував у 2000-х, вклавши в ремонт 6 мільйонів гривень. У 2019 році в нього з'явився особняк Honka за 1 мільйон гривень.

Однак у травні 2021 року з ексгенпрокурором в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі, яку він отримав на 49 років ще у 2002 році. Виїжджаючи з неї, Піскун забрав всі меблі, зняв унітази та викрутив усі розетки.

Що відомо про Святослава Піскуна? Це політичний діяч та генерал-лейтенант податкової міліції, який тричі працював на посаді генпрокурора: у 2002 – 2003 роках, 2004 році та 2007-му. А вже у липні – серпні 2020 року був радником генпрокурора України Ірини Венедиктової.

Що цьому передувало